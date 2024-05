El Turco Naím se dio a la fuga tras su separación de Emilia Attias: los motivos y el destino que eligió

La separación de El Turco Naím y Emilia Attias ha dejado a más de uno en shock. Esa pareja que lucía sólida, absolutamente conectada y alejada de los escándalos se terminó para siempre. Todavía late el asombro en el universo del espectáculo por el cierre del amor entre los actores.

La información sensible, y desconocida hasta el momento, partió de la boca de Yanina Latorre, que juntó las pruebas necesarias, para confirmar, primero la infidelidad, y luego la postura que tomó Naím.

La angelita describió en el “enigmatico” todo el entramado y puntualizó en diversos factores, como que Emilia urgía por mayor cariño y arrumacos, que el actor de 57 años estaba sumido en una depresión y hasta ponderó la aparición de un tercero en discordia asegurando que la ex Casi Ángeles cometió un engaño.

El actor se fue del país tras su separación con la madre de su hija.

La panelista del ciclo de Ángel de Brito reunió tanta data que hasta accedió a la información de la decisión del padre de Gina, a una salida para evitar todo el revuelo mediático, un método para no recrudecer las heridas de ser víctima de una infidelidad.

“Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo”, soltó sin filtros.

De ese modo, la madre de Lola Latorre describió el destino del mundo que eligió para refugiarse en la soledad. “Se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo”, comenzó narrando.

“Él está en un lugar que se llama Montañita y que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó anticipando a la posible desmentida de Attias.