Mariano Fragueiro Frías, abogado de Bento: “Tiene muchas ganas de declarar”

El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzó hoy el proceso oral y público contra el suspendido juez federal Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que requería dinero a cambio de favores en las causas que instruía.

Tras la primera parte de la audiencia de inicio, Mariano Fragueiro Frías, uno de los abogados que encabeza la defensa de Bento, habló con la prensa y aseguró que “Hay que confiar en las decisiones del Poder Judicial, si no estamos fritos”.

Sobre la primera parte del juicio, Fragueiro Frías anticipó que “las audiencias que tiene previsto el tribunal para la lectura de los requerimientos de elevación a juicio son muchísimas, por lo menos 8 o 9″.

“Hablar de inocencia o no a esta altura, yo puedo decir y usar palabras o sinónimos de inocencia y sin embargo ninguno de ustedes me va a creer, me va a decir por qué estamos acá”, dijo y agregó: “Lo importante es que estén en el juicio y escuchen el juicio y los interrogatorios a los testigos”.

En relación a la declaración más esperada del proceso judicial, la del principal imputado Walter Bento, el letrado anticipó que su defendido “va a declarar y va a contestar preguntas al principio del juicio”.

Además, sumó que el juez federal suspendido “tenía ya tenía ganas de estar acá (en el juicio”).

“Tiene muchas ganas de declarar. Se va a presentar, no se va a fugar. De ninguna manera. Ni él ni la familia. Imaginen si hoy hubiese dicho que no viene, nadie lo hubiese podido detener porque todavía goza de las seguridades”, aseguró el abogado defensor.

En una rueda de prensa improvisada en los Tribunales Fragueiro Frías dio respuestas concretas que anticipan un juicio intenso.

-¿Su cliente va a explicar la relación con Aliaga?

-Pero por supuesto, esperemos a la declaración.

-¿Qué opina del papel de Bento?

-Según la fiscalía dice que es uno de los papeles más importantes, cayó un juez dentro de esta asociación… Lo tiene que probar, todavía no lo probó, para eso está el juicio, el juicio oral es para eso.

Juicio a Walter Bento. Orlando Pelichotti / Los Andes

El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, y también fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado. El debate ya tiene también fijadas audiencias para mañana y para el viernes, durante toda la jornada.Está previsto que el juicio tenga tres audiencias semanales cada quince días.

De qué se acusa al juez Walter Bento

Bento fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió promover en su contra un proceso de destitución por presunto “mal desempeño” de sus funciones.

Hasta el momento, la fecha de inicio del jury de enjuiciamento no fue establecida. A nivel judicial, la investigación que ahora llega a la instancia de juicio oral demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”.

En ese sentido, la acusación del Ministerio Público Fiscal indicó que esta asociación ilícita, liderada por Bento, tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.

Además figuraban como miembros los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso. En su requerimiento acusatorio, la Fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador.

La extorsión consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles- como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.

Se determinó además que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal.

La fiscalía sostuvo que la investigación permitió demostrar “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el juez Bento”.

Esta investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.

Seguí leyendo