Casación rechazó dos pedidos del exjuez Bento: qué dicen las resoluciones

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las recusaciones que había planteado la defensa del exjuez federal Walter Bento para apartar del proceso a las magistradas que integran el Tribunal Oral Federal 2 y a la dupla que representa al Ministerio Público Fiscal.

En dos resoluciones, Casación repitió la misma palabra: “inadmisible”. En el primer caso, se trataba de un recurso presentado ante ese órgano por los abogados de Bento, luego de que las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas, rechazaran “in limine” el planteo de recusación en su contra.

Para los jueces Carlos Javier Carbajo, Carlos Alberto Mahiques y Daniel Antonio Petrone, ese pedido “no encaja” en las previsiones del Código Procesal Penal y además “el impugnante no ha logrado acreditar objetiva y razonablemente la existencia de temor fundado de parcialidad” por parte de las juezas.

También dice esa resolución que “la parte recurrente no logra demostrar la existencia de una cuestión federal y sólo expone su discrepancia sobre la interpretación de los elementos del caso que el tribunal de la anterior instancia consideró relevantes, circunstancia que no alcanza para configurar un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad”.

El otro fallo aborda el recurso de Casación elevado por los abogados de Bento ante el rechazo del pedido de apartar del juicio a los fiscales María Gloria André y Dante Vega.

Casación señala una vez más que el planteo no encaja en las previsiones del Código. Casi en forma calcada al anterior, esta resolución dice que “el impugnante no ha logrado demostrar el extremo que invoca en sustento de su pretensión, pues la pérdida de la objetividad —principio que debe orientar la actuación del Ministerio Público Fiscal— no se infiere de los motivos expresados por la defensa para justificar su pedido”.

“Tampoco indica fundadamente de qué modo se ve afectada la ecuanimidad”, agrega el fallo, y señala que “no se comprueba un concreto agravio de imposible reparación ulterior relacionado con la intervención de la doctora María Gloria André y del doctor Dante Marcelo Vega, a fin de habilitar la intervención de esta alzada. Por consiguiente, el pretendido apartamiento carece de una base fundamentada de sustentación que permita controvertir lo decidido en la instancia de precedencia”.

En una resolución anterior, Casación había anulado la resolución de prisión preventiva contra el exjuez dictado por el TOF2, por errores formales que después las juezas subsanaron. En consecuencia, Bento no pudo recuperar la libertad y permanece en la cárcel de Cacheuta, donde está detenido desde noviembre.