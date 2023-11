Margarita Barrientos reveló que votará a Milei y expresó su descontento con el Gobierno actual: “Estamos muy mal”

A menos de dos semanas para el balotaje entre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, referentes políticos y sociales continúan definiendo a quién votarán este 19 de noviembre. En las últimas horas, quien se pronunció a favor del diputado libertario fue la activista Margarita Barrientos, y explicó que lo hará “por un cambio, por ver algo diferente”.

La fundadora del comedor social “Los Piletones” expresó su voluntad de acompañar a Milei en busca de “un cambio”. Frase con la que se mostró alineada a las ideologías y propuestas del PRO cuando Mauricio Macri se postuló a la presidencia en 2015.

En diálogo con Radio Con Vos (FM 89.9), explicó que con el gobierno actual “estamos muy mal, estamos muy mal y no vengo estando mal ahora, vengo sufriendo hace cuatro años”. A esto agregó que, pese a que el mandatario Alberto Fernández la recibió y ella tomó “fotos de la mercadería que me entregaron”, su comedor no recibió la ayuda prometida.

En la misma línea, sumó que el Ministro de Economía, Sergio Massa, le había dicho que se quedara “tranquila” al respecto de la ayuda, pero -según contó en una entrevista anterior con el mismo medio- no recibió apoyo desde Desarrollo Social porque “soy de Macri”.

“No tengo miedo porque no va a ser el primer gobierno que he pasado. Pero con este Gobierno he sufrido mucho la discriminación por el sólo hecho de haber apoyado a Macri”, reiteró en el diálogo radial actual.

Margarita junto a Macri y Juliana Awada Archivo / Los Andes

En lo que respecta a su posición política, la activista explicó que por estos motivos vorará a Milei, como lo hizo con el expresidente en su momento, y remarcó: “No dejo de ser del PRO porque voto a Milei”.

En este sentido, en el programa de Radio Nacional, “Gente de a pie”, expresó ayer que no está de acuerdo “con tener un voucher para mandar a mis hijos a la escuela o para atenderme en el hospital público. Creo que ya tenemos demasiadas trabas como para que nos pongan otra. Tiene que pensar en otra estrategia, pero estoy segura de que eso no va a suceder”,

Además, agregó que “la gente tiene que, como dije una vez cuando estaba Mauricio (Macri) para postularse para Presidente. La gente tiene que tener un cambio. En este caso, conocerlo a Milei va a ser otra experiencia porque le vaya bien o le vaya mal, dentro de cuatro años no lo vamos a votar”.

Sobre la crisis económica actual volvió a expresarse hoy en Radio Con Vos, donde contó que la situación la pone “muy triste”. “Cada vez que voy al mercado me agarra depresión (porque) no podemos conseguir toda la mercadería que queremos comprar. Nos entregan cada 15 días… La verdad que me causa mucha tristeza y ojalá que eso se termine”, añadió.

Hacia el final de la entrevista, Barrientos emitió un mensaje para ambos candidatos al balotaje del 19 de noviembre. “Si gana Massa, que gobierne para todos iguales. Si gana Milei, que guarde la motosierra y piense en los argentinos”, concluyó.

