Massa dijo que su ministro de Economía será de otra fuerza política en una eventual presidencia

El candidato a presidente a Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, adelantó que, en caso de ganar las elecciones, su ministro de Economía no va a ser alguien de su fuerza política sino de “otro sector político”.

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política; va a ser alguien de otro sector político”, aseguró esta mañana Massa en una entrevista con Cadena 3, en el marco de su visita a Córdoba, provincia históricamente esquiva al kirchnerismo.

No obstante, Massa no quiso dar el nombre de quien, en caso de acceder a la Presidencia, sería su ministro de Economía ni de otros cargos y dijo que está “en contra de andar repartiendo cargos antes” de ganar una elección.

El candidato a presidente Sergio Massa en acto en club Juniors. Foto Javier Ferreyra

“No hay que empezar a lotear gobiernos prometiendo cargos porque eso ya quedó demostrado que no funciona”, dijo el candidato presidencial de UxP.

En ese marco, destacó que tiene “la decisión de que la mitad del directorio del Banco Central sea del principal bloque opositor parlamentario para que haya control”.

Y concluyó: “No quiero anticiparme porque entiendo que, a partir del 10 de diciembre, comienza una nueva etapa en la política argentina y para la sociedad”.

Qué dijo Massa del juicio político a la Corte

En otro momento de la entrevista, a Massa le consultaron sobre el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se discute en la Cámara de Diputados.

“Entiendo, y hablé con la presidenta de la Comisión y de la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau), para plantearle que estamos en un proceso electoral y que no era momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la corte, porque si había alguna acusación cierta o falsa se podía ensuciar con el proceso electoral”, dijo.

“No conozco las acusaciones, ni las distintas posiciones que fueron planteando los diputados de las distintas fuerzas, no puedo aseverar que esté bien o mal. Si hay hechos de corrupción que están probados, está claro que se deben ventilar, y los acusados deben tener derecho a defenderse; ahora, si hay una cuestión política, me parece inoportuno, porque la definición de qué modelo de justicia vamos a tener desde el 10 de diciembre será parte de un diálogo mío con la oposición para que tengamos 10 años de una política judicial y no idas y vueltas”, sumó.

