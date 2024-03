Guzmán dijo que Massa aumentó la pobreza y desde el massismo lo calificaron de “arribista”

La derrota electoral sigue siendo difícil de digerir para Unión por la Patria. Desde distintos sectores continúa el cruce de imputaciones sobre las responsabilidades en los resultados económicos del gobierno de Alberto Fernández. Así fue como el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, replicó al también ex ministro, Wado de Pedro, quien lo había señalado como principal culpable por el deterioro salarial durante su gestión. “Faltó nafta; es inaceptable que en un gobierno peronista no alcancen los salarios de los trabajadores”, dijo el dirigente de La Cámpora.

Guzmán le apuntó a la gestión económica de Sergio Massa. En un posteo en la red social X, lo responsabilizó por fabricar “desigualdad y pobreza” y llevar a la economía argentina “a más de 200% de inflación anual” con las medidas tomadas como ministro de Economía a partir de mediados de 2022.

“La tasa de pobreza subió 5,2 puntos porcentuales, 1,5 millón de personas cayeron en la pobreza y 1 millón de personas en la indigencia”, escribió Guzmán.

“Estos números significan sufrimiento para millones de compatriotas. Cambiar esta realidad debería ser el objetivo principal de la política pública. Y sí, seguro que faltó nafta. ¿Pero cuál era la nafta?”, se preguntó Guzmán.

El primer ministro de economía que designó Alberto Fernández puntualizó algunas medidas, a su entender, erróneas de Massa, como mantener el esquema de subsidios: “¿Una reducción de subsidios pro-ricos al consumo de energía para tener que financiar menos déficit con impuesto inflacionario anti-trabajador no era mejor combustible? ¿Y un esquema cambiario que no incentivase la amortización de las deudas del sector privado y así poder acumular reservas cuando hubo superávit comercial?”, se preguntó Guzmán.

Guillermo Michel, ex director General de Aduanas y dirigente del Frente Renovador salió en defensa de Massa. Trató de “pasante” y de “arribista” al ex titular de Economía.

“Martin Guzmán tu pasantía le salió cara al país y al peronismo. Tu único legado fue generar el festival de importaciones más grande de la historia y colocar al peronismo al borde de dejar el gobierno en helicóptero, situación que Massa logró evitar y así permitir al peronismo retener la PBA, la primer minoría en el senado y diputados y recuperar municipios en muchas provincias”, argumentó Michel, en un comunicado que difundió prensa del FR.

“Es hora de que dejés de generar grietas entre los dirigentes peronistas que son los que juntan los votos en todas las elecciones para que después algunos arribistas como vos ocupen cargos públicos. Como también evalúes volver a la jefatura de trabajos prácticos de Columbia”, dijo Michel.

Esta disputa no es nueva. Cuando Guzmán criticó la modificación del impuesto a las Ganancias que impulsó Massa, Michel salió en defensa del entonces ministro y candidato a presidente. Dijo que Guzmán le hizo perder al país “dos superávits comerciales históricos” al no evitar el “festival de importaciones”.