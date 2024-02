Reapareció Martín Guzmán, criticó las medidas de Milei y refutó la “fake news” de Cristina Kirchner

El exministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán, contestó las críticas que le hizo Cristina Fernández de Kirchner y a la vez cuestionó las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei a través de un artículo publicado en un portal online.

Señaló como “fake news” las acusaciones que recibió por parte de la exvicepresidenta y acusó de “extremas” las visiones en materia de economía tanto de Cristina Kirchner como las del actual Presidente: “Hay dos posiciones extremas sobre el rol de la sostenibilidad fiscal para la estabilidad y el desarrollo que están fuertemente presentes en el debate público nacional”, comenzó.

“Una de ellas, sostenida por el actual Gobierno y liderada por el presidente Javier Milei, afirma que lo único que se necesita para la estabilidad y el desarrollo de las fuerzas productivas del país es ordenar la situación fiscal y quitar al máximo al Estado de la economía. La otra, sostenida por Cristina Fernández de Kirchner, establece que el único problema de la economía es la restricción de divisas o “restricción externa”, y que la cuestión fiscal no es un verdadero problema. Ninguna de esas visiones hoy tiene arraigo en la práctica de la política económica de los países avanzados o emergentes, incluyendo aquellos de tamaño similar a Argentina. Tampoco son visiones que hoy sean dominantes en el saber de la economía”, agregó.

Luego avanzó con su análisis: “En el ejercicio de la política económica a nivel mundial predomina el entendimiento de que sin sostenibilidad fiscal no hay desarrollo posible, pero que solamente con sostenibilidad fiscal no alcanza. Si la macroeconomía no está ordenada, no hay desarrollo que se sostenga. Y si el Estado no cumple un rol para construir una sociedad con altos niveles educativos, que genere conocimiento e invierta en una infraestructura digital y física que favorezca el crecimiento de la productividad del sector privado, no se progresa”.

Entre las propuestas del economista, Guzmán aseguró que “Años atrás no me hubiese imaginado escribir lo siguiente. Pero en el estado en el que estamos, con las visiones que tienen peso en el debate público sobre la importancia (o no) de los financiamientos monetarios del déficit fiscal, propongo modificar la Carta Orgánica del BCRA, revirtiendo de forma ordenada la reforma del año 2012 que amplió la capacidad del BCRA de financiar al Tesoro “con carácter de excepcional y si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificara”. Esto implica perder flexibilidad”.

“Ninguna de las dos visiones, ni la de Milei, ni la de Cristina Kirchner, sobre el rol de la sostenibilidad fiscal para la estabilidad y el desarrollo tiene arraigo en la práctica de la política económica de los países avanzados o emergentes.

Las frases más destacadas de Martín Guzmán

“La política fiscal no la hace la naturaleza, sino que es producto de decisiones políticas, que se dan en entornos socio-económicos y políticos que las condicionan de distintas maneras”.

“Es una decisión política endeudar al Estado en moneda extranjera y también lo es decidir cubrir el costo de la prestación de servicios públicos de electricidad y gas vía subsidios. Esa política es pro-rico”.

“Para atacar la restricción externa hay que diversificar la estructura productiva, pero también poner las cuentas públicas en orden y sostenerlas en orden”.

“Sostener que la economía argentina es bimonetaria y al mismo tiempo pedir que haya una política de gasto público más expansiva financiada con emisión monetaria no es coherente”.

“En 2021 la tasa de inflación anual fue muy alta, de 50,9%, pero mucho menor que el 211,4% con el que se cerró el año 2023 y hasta menor que el 53,8% de 2019, último año del gobierno de Mauricio Macri”.

“Cuatro personas somos las principales responsables de esta decisión y sus consecuencias: Alberto Fernández, que como presidente efectivamente tomaba la decisión final; Cristina Fernández de Kirchner, que habiendo escuchado en detalle las propuestas en boga y conociendo perfectamente cómo funcionaba la coalición de gobierno, decidió no tomar posición; Miguel Ángel Pesce, quien como presidente del BCRA, entidad que tenía jurisdicción sobre este asunto, impulsó la propuesta adoptada y la ejecutó; y yo, que como ministro de economía acepté y convalidé esa decisión. Así que sería bueno que nos dejemos de hacer los desentendidos”.

Qué dijo Guzmán sobre la “fake news” de Cristina Kirchner

Martín Guzmán calificó de “fake news” una de las frases que la exvicepresidenta Cristina Kirchner publicó en una carta esta semana. Se trata del pasaje donde asegura que “Durante la Pandemia el gobierno reestructuró la deuda externa con bonistas privados contraída durante el gobierno de Mauricio Macri pero sin quita de intereses y escasa reducción de capital”.

Guzmán precisó que la restructuración “conllevó una reducción de la tasa de interés promedio de 7% en dólares a 3,07% en dólares, junto a una reducción del capital adeudado de 1,9%” que eso “significó un alivio de los pagos de deuda programados de un monto de 34.800 millones de dólares en el período 2020-2030 con respecto a los pagos estipulados por los bonos que fueron reestructurados”.