Apareció Martín Guzmán y reveló por qué Milei “ya comenzó la dolarización”

Reapareció el exministro de Economía, Martín Guzmán, y aseguró esta mañana que el gobierno de Javier Milei “ya ha comenzado la dolarización” con la emisión por parte del Banco Central (BCRA) de un bono en dólares -Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal)-, lo cual consideró “grave para la Argentina” porque “significaría que se dé por vencida y abandone el partido del desarrollo”.

Guzmán, en declaraciones a Radio con Vos, explicó que la supuesta dolarización “comenzó con la medida del BCRA de la emisión de un bono en dólares, que por ahora hubo licitaciones en poco volumen, que se llama Bopreal”.

”El Gobierno encuentra una ventana de oportunidad política porque como durante el último año aumentó mucho la deuda de los importadores, ha quedado instalado que hay un problema por resolver, lo cual es cierto, y lo del Bopreal, al que sólo pueden suscribir con pesos los que tienen deuda registrada de importaciones, es una solución para los importadores”, se explayó.

Según Guzmán, “es básicamente un conjunto de operaciones para convertir el pasivo remunerado del BCRA, que son las Leliqs y los pases, en un pasivo en dólares”.

El exfuncionario insistió en que “dolarizar es convertir todos los pasivos del BCRA en dólares” y subrayó que ese proceso “ya arrancó con la parte de los pasivos remunerados”, que “básicamente es lo que el BCRA absorbe cuando los bancos no prestan lo que les sobra a cambio de Leliqs y pases”. En cambio, la no remunerada “son los pesos que tenemos en el bolsillo”, sumó.

Además, Guzmán se refirió a la intención del Gobierno de cerrar el Banco Central, sobre lo cual entonces dijo que “si uno quisiera quebrar al BCRA, tendría que hacer exactamente lo que se está haciendo ahora, porque nunca en la Argentina el BCRA emitió deuda en dólares porque no emite dólares”.

”El BCRA no quiebra porque sus pasivos están denominados en la propia moneda que emite”, afirmó el exministro de Economía, aunque advirtió que “ahora, por primera vez, hay deuda del BCRA denominada en dólares y va a seguir creciendo porque estas operaciones van a continuar”.

Con lo cual, el economista se preguntó “qué va a pasar cuando el BCRA no tenga los dólares para pagar la deuda”, lo cual calificó como “una situación totalmente novedosa en la Argentina”.

En consecuencia, Guzmán recalcó que “no hay ningún país en el mundo al que le haya ido bien dolarizando, y ningún país serio que dolarice”, porque “los países que pierden su moneda abandonan el partido del desarrollo y no tienen chances de establecerse en un sendero de progreso económico y social”.

”Tenemos un problema fenomenal con la moneda. Con 200% de inflación, hay una total falta de confianza con la moneda, pero eso no quiere decir que haya que abandonarla, sino reconstruir la confianza en ella con políticas económicas que tengan sentido”, expresó en declaraciones radiales.

Para Guzmán, la dolarización es “aún peor” que la convertibilidad

Tras referirse a la Convertibilidad y sus semejanzas con la dolarización, el exministro consideró que “esto es aún peor” porque “con la dolarización pasa a haber una crisis del sistema productivo, no hay trabajo, no es que hay variabilidad de los ingresos reales, no hay ingresos para mucha gente y el gran problema pasa a ser el desempleo”.

Al evaluar las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, Guzmán señaló que “en lugar de generar progreso para la Argentina, lo que este Gobierno está llevando adelante va a generar retroceso” para el país, por tratarse de “un esquema profundamente regresivo que va a generar pobreza y más desigualdad y por lo tanto más conflicto”.

Ello, a su vez, “hace mucho más difícil que la Argentina pueda tener la estabilidad para la construcción de reglas de juego básicas y que permita que el país pueda disfrutar de mayores inversiones, aumentos de la productividad y más progreso”.

”El esquema que se presentó es un esquema donde el ajuste lo paga la clase media, la población de trabajadores informales y la población jubilada”, apuntó el exministro, quien no descartó que haya una “acentuación de ese conflicto distributivo”.

