Alberto Fernández y Martín Guzmán cruzaron a Javier Milei por el origen de la deuda externa

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, se sumó a la ola de críticas efectuadas al Gobierno de Javier Milei tras el comunicado oficial acerca del acuerdo con el FMI.

El texto que circuló a través de la cuenta de la Oficina del Presidente Javier Milei, en la red social X, dice que el acuerdo anunciado el miércoles por el ministro de Economía Luis Caputo “le permitirá (al Estado) disponer de 4.700 millones de dólares de la deuda contraída por el ex presidente Alberto Fernández”.

A través de su cuenta de X, el economista expresó su enojo acerca de lo que el Gobierno actual comunica por sus canales oficiales.

En este sentido, tildó de “vergonzoso” el comunicado del Gobierno Nacional y aseguró que “la manipulación de la opinión pública es preocupante, especialmente si es desde fuentes oficiales”.

Al respecto, el ex funcionario aclaró que “TODA la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cada dólar, la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019. Y lo hizo sin pasar por el Congreso Nacional. Fue el endeudamiento récord histórico de una nación con el FMI”.

En su descargo, Guzmán explicó que, en rigor, la deuda no fue contraída por Fernández, sino que lo que hizo esa gestión, de la cual él fue parte, “fue llegar a un acuerdo para refinanciar esa deuda impagable” tomada por Cambiemos/Juntos por el Cambio.

“No se tomó ni un solo dólar adicional: en diciembre de 2019 la deuda con el FMI era de USD44.500 millones y hoy sigue siendo USD44.500 millones”, sentenció el ex ministro, y recordó que el destino de ese dinero fue “principalmente para un salvataje a acreedores privados” y “para darle salida de la Argentina a fondos” especulativos “que ese mismo gobierno propició”.

Alberto Fernández también cuestionó a Javier Milei por la deuda

El ex presidente Alberto Fernández compartió hoy un posteo de su ex vocera, Gabriela Cerruti donde la ex funcionaria acusó al Gobierno de “mentir” en un comunicado oficial con relación al origen de la deuda que tiene la Argentina con el FMI.

“La deuda que se está renegociando con el @FMInoticias fue tomada por @mauriciomacri y el actual ministro de economía @LuisCaputoAR. Es una deuda denunciada ante la justicia por el gobierno anterior y la @AuditoriaAGN”, aseguró la ex vocera del presidente en su cuenta de X.

A su vez, en el mensaje que reposteó el ex mandatario nacional, expresó: “Mentir en un comunicado oficial es demasiado. #FaKe”.

Las palabras de la ex funcionaria se dieron luego de que un comunicado oficial de la cuenta de la Oficina del presidente, Javier Milei, generó controversia al afirmar que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue contraída durante el gobierno de Fernández, cuando en realidad ocurrió en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri.

El mensaje oficial que causó polémica se dio a conocer después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó los detalles del acuerdo firmado con el organismo internacional.

“El Gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitirá (al Estado) disponer de 4.700 millones de dólares de la deuda contraída por el ex presidente Alberto Fernández”, había manifestado el comunicado que generó una ola de críticas contra presidencia.