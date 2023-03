Reapareció Martín Guzmán, volvió a contradecir a Cristina Kirchner y defendió el acuerdo con el FMI

Ya pasaron ocho meses desde que Martín Guzmán presentó su renuncia a ministro de Economía de la Nación a través de una carta que le entregó al presidente Alberto Fernández. Ahora, el ex funcionario habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de la situación económica y volvió a marcar sus diferencias con Cristina Kirchner a la hora de analizar las causas de la inflación en el país.

Guzmán brindó una entrevista radial para AM 750 y le respondió a Cristina, quien en su reciente presentación en Río Negro había hecho referencia a los países que tenían déficit fiscal y una tasa de inflación baja y tiró algunos dardos hacía el ex ministro, que no pasaron desapercibidos.

“El déficit fiscal sí que importa para la inflación en un país que no tiene suficiente acceso al crédito y que tiene una moneda muy débil, una economía bimonetaria, lo que provoca una presión sobre el tipo de cambio y, por lo tanto, más inflación”, respondió, por su parte, Guzmán a aquellas apreciaciones que había hecho la vicepresidenta en su discurso.

No obstante, el ex jefe del Palacio de Hacienda aclaró que el déficit “no es la única causa”. “Vos podés bajar el déficit y tener más inflación, de hecho es lo que viene ocurriendo y pasó durante la gestión del gobierno anterior”, agregó Guzmán.

A la hora de explicar las razones de la inflación, el ex funcionario planteó la decisión del Gobierno de emitir moneda con escasez de reservas. “Emitiendo una moneda que la gente no quiere (en referencia al peso), esa es la economía bimonetaria, y eso te da más presión sobre el tipo de cambio y más inflación”.

“Es importante ir ordenando las cuentas públicas, ir convergiendo a una situación equilibrada y también tener en cuenta las circunstancias que se van presentando. Tampoco hay que ser dogmáticos y decir siempre si o si tiene que bajar el déficit, no. Eso tampoco. Pero la Argentina necesita ir por ese camino junto a un camino productivo”, agregó el ex ministro en la entrevista con AM 750.

Guzmán también indicó que “va a ser importante que régimen cambiario ir definiendo para que la Argentina pueda tener mayor capacidad de reservas internacionales”.

“Este año por la sequía no se va a poder hacer, pero va a ser importante que con el tiempo eso se logre”, añadió.

Su relación con el Ejecutivo

El ex ministro no tuvo problema de hablar sobre cómo era su relación con la ex presidenta y cómo se desvirtuó todo cuatro días antes de su renuncia.

Guzmán contó que con Cristina mantenía comunicación a través de distintas vías. “No hubo más diálogo cuatro días antes de la firma del acuerdo con el Fondo y eso fue importante para la dinámica que siguió”, precisó el ex funcionario.

Consultado sobre los contactos con Máximo Kirchner y los dirigentes del kirchnerismo duro, el ex jefe de la cartera reveló que con ese sector se interrumpió “un poco antes” la comunicación. “En los momentos que hubo diálogo, hubo avances muy importantes, cuando se trabajó en forma colectiva, y eso ayudó a la Argentina”, indicó.

Respecto al presidente detalló: “A Alberto Fernández es alguien a quien quiero muchísimo. Le ha tocado lidiar con circunstancias extremadamente difíciles, desafiantes”. “Siempre estaré disponible para colaborar con él”, completó.

Pensemos que cuando asume, la Argentina tenía crisis de deuda, no tenía crédito en ninguna moneda y, en ese contexto, llega la pandemia. Teníamos que renegociar la deuda con el FMI ocurre la guerra en Ucrania y como si fuera poco ahora viene la sequía”, señaló.

Sobre el FMI

“Este Gobierno ha dado pasos para cuidar a la Argentina, como se hizo con el acuerdo de 2022″, dijo Guzmán, quien apuntó que “la deuda con el FMI es tan grande que no se va a poder pagar por mucho tiempo. El daño es realmente muy grande”.

Finalmente, Guzmán recomendó al Gobierno negociar con el FMI “para poder hacer la política económica que quiere”. “Obviamente que el FMI es un problema para la Argentina. El problema es que tenés que negociar las políticas económicas en vez de decir ‘hago lo que quiero’”, concluyó.