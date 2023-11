Massa la pasó mal con Majul y se enojó en vivo: “No me haga así con la cabecita”

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa (Unión por la Patria) estuvo anoche en el programa de Luis Majul en LN+ y se mostró incómodo en varios momentos, al punto de protagonizar algunos cruces al aire. Entre los temas que habló, el funcionario evitó condenar el juicio político a la Corte Suprema, descartó que Cristina Kirchner se “meta” en su eventual gobierno y dijo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) investigará la deuda que tomó el expresidente Mauricio Macri.

Respecto a este último punto, el funcionario mencionó que el organismo de crédito iniciará a fines de noviembre una investigación que tiene como objetivo determinar cuál fue el destino de los 45 mil millones de dólares que el gobierno de Macri recibió, en paralelo a la presentación de un proyecto dos diputados del bloque Federal, Alejandro Rodríguez y Natalia De la Sota, que va en el mismo sentido.

“Voy a contar una primicia internacional, a fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by del 2018 y va a mandar una comisión que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN, no se usó para financiar hospitales o escuelas, o para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión”, señaló.

Sin embargo, el anuncio de Massa terminó en un tenso cruce con su entrevistador, el conductor Luis Majul, ya que no le gustó la reacción. “No me haga así con la cabecita, porque es así. Si lo que intenta es ponerme nervioso, no lo va a lograr. Le pido que sea respetuoso”, le pidió Massa, notablemente molesto.

Majul le respondió: “No, pero Sergio, le estoy siguiendo la conversación, estoy siendo respetuoso”.

Cuando intentaba explicar su versión del desabastecimiento de combustible, Massa dijo a Majul. “¿Me invitaste para escucharme o para interrumpirme? El rol del periodista es preguntarle al entrevistado y que el entrevistado responda, pero bueno...”.

“Cuando te hablo de un tema me cambiás al otro, cuando te hablo del otro me cambiás al otro”, se quejó luego el titular de Hacienda cuando Majul le recriminó una supuesta falta de postura en el conflicto bélico de Medio Oriente. Massa dijo -con el tono de voz elevado- que fue “horrible” la posición de Cancillería, en referencia al comunicado que condenó el último ataque de Israel a Hamás.

En una conversación tensa y en la que ambos se interrumpieron reiteradamente, Massa también sostuvo que “de la única forma en la que se resuelve” el déficit “es sobre la base de un agresivo programa exportador que, además, incluya un cambio en el sistema de trabajo de los embajadores, con un ascenso asociado al éxito en la apertura de nuevos mercados para nuestras empresas”.

“¡No se lo preguntaste a Milei el domingo pasado, cuando dijo ‘vamos a la unificación cambiaria en un día! Que la gente sepa que eso es el 100% de devaluación, hay que contárselo a la gente”, lanzó el candidato presidencial de Unión por la Patria, quien varias veces mencionó al libertario en la entrevista.

“No va a haber devaluación después del balotaje”

El candidato Massa prometió que no va a haber una devaluación después de la segunda vuelta electoral, pautada para el 19 de noviembre: “Te lo contesto ahora, no va a pasar, porque hay establecido un acuerdo con el Fondo que prevé que el 15 de noviembre, antes del balotaje, empieza el crawl”.

“Es más, te voy a dar otro dato, el primer día del crawl son tres pesos, para aquellos que especulan con el dólar futuro”, agregó.

Massa aseguró que Cristina Kirchner “no se va a meter” en su eventual gobierno

El ministro de Economía también afirmó que la decisión de que sea él y no su par del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien compitiera por suceder a Alberto Fernández en la Casa Rosada, fue consensuada entre diferentes sectores del peronismo.

“Los gobernadores y la CGT me propusieron a mí y (el resto de los integrantes del oficialismo) terminaron aceptando a otro candidato, eso es lo primero, pero, además, yo soy el autor de la ley de extinción de dominio, también fui autor del proyecto de ley que establecía el delito de corrupción”, declaró en LN+.

En este sentido, Massa remarcó que a partir del próximo 10 de diciembre Cristina Kirchner va a “dejar la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo”, por lo que “no se va a meter en nada, como no se metió en todo este año de trabajo en el ministerio”.

Massa evitó condenar el juicio político a la Corte

Al ser consultado sobre el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, Massa recordó que “hay dos juicios políticos planteados, uno que es de la Coalición Cívica, que es el que va a dictamen” y contó que le pidió al Congreso “que esta discusión no se mezclara con el proceso electoral”.

“No lo conozco, no leí ni siquiera los planteos, porque es un tema del Poder Legislativo. Después del 19 de noviembre no solamente voy a leer los fundamentos, sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del microclima de la política, sino que hace a la vida de la gente, que es cómo funciona la Justicia, porque nos olvidamos de que todos los días nos encontramos con víctimas que conviven en el barrio con el delincuente, con el violador, con el asesino”, expresó.

