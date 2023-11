El balotaje Massa-Milei divide y mezcla a los dirigentes políticos

Las elecciones del 19 de noviembre, con el balotaje presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa se acercan, y la mayoría de los dirigentes políticos nacionales y provinciales se van alineando según sus preferencias, así como también con las estrategias políticas de los espacios en los que militan, tanto para el La Libertad Avanza; como para Unión por la Patria.

En Mendoza, reina mayoritariamente la “tercera posición” entre los espacios políticos que quedaron afuera de la contienda presidencial, sobre todo por una fuerte influencia de la Unión Cívica Radical, actual espacio gobernante de la provincia junto al Pro y aliados en Cambia Mendoza, e integrante a nivel nacional de Juntos por el Cambio, que quedó fuera de carrera con el tercer puesto de Patricia Bullrich.

Javier Milei y Sergio Massa. Infografía Los Andes / Gustavo Guevara

Sin embargo, conforme pasan los días, aparecen cada vez más dirigentes que se van manifestado públicamente a favor de alguno de los candidatos a presidente, teniendo en cuenta que no les da lo mismo, ya sea por ideología o por simple opinión, que gane uno u otro.

Lo notable, al menos en Mendoza, es que hay espacios políticos cuyos actores están divididos en sus posicionamientos políticos, como es el caso, por ejemplo, de La Unión Mendocina, conducida por Omar De Marchi. El excandidato a gobernador se ha posicionado antes más cerca del libertario, pero ahora se queda en silencio por ser el líder del espacio. “Como jefe de la coalición no se va a expresar”, manifestaron en su entorno, aunque le hace un guiño a Milei.

En tanto, en Cambia Mendoza se da que una buena porción de políticos hacen campaña con el libertario (radicales y del Pro), mientras que desde Libres del Sur apoyarán a Massa. Del resto de los partidos políticos mayoritarios, sobresale la “neutralidad” del FIT y del Partido Verde.

Con ninguno

Como se mencionó, hay un fuerte sector político que ha manifestado su postura fuera de toda direccionalidad, que es el radicalismo. Pocos días después de la derrota de Bullrich, el gobernador electo, Alfredo Cornejo; junto al actual, Rodolfo Suárez; más intendentes radicales y las fórmulas de vicegobernadores, firmaron un documento plasmando su posición en la que marcan que no están “con ninguno de los dos”.

Además de los mencionados, aparecieron -curiosamente- Hebe Casado, del Pro y vicegobernadora electa, que ahora se ha manifestado públicamente a favor de Milei; y también quienes se encolumnan con el cornejismo, como Mario Abed, actual vicegobernador; más algunos intendentes electos y actuales como Marcelino Iglesias, Marcos Calvente, Tadeo García Zalazar, Diego Costarelli, Ulpiano Suárez, Francisco Lo Presti, Raúl Rufeil, Héctor Ruiz, Walther Marcolini, Alejandro Molero, Gustavo Soto, Juan Ojeda, Miguel Ronco y Gustavo Aguilera, entre otros.

Cornejo justificó días atrás que no pedirá el voto públicamente por Javier Milei o Sergio Massa “porque no tengo confianza en ellos dos. No tengo la confianza suficiente como para involucrarme públicamente”.

Pero además, amplió que “no es relevante” a quién vote él; sino que “es mucho más relevante como dirigentes políticos de la democracia que custodiemos el comicio y el que gane no sea por fraude”.

Quien no está de los intendentes radicales dentro de los neutrales es el actual intendente de Las Heras, Daniel Orozco, hoy en La Unión Mendocina y que aseguró que hace campaña por Massa.

Tampoco ha dado muestras de inclinación Patricia Giménez, radical y excompañera de fórmula de Luis Petri. “Me parece que las dos posturas son validad por el lugar que ocupan. Pero no hay que abrumar a la gente”, mencionó a este medio.

Otro de los espacios políticos neutrales es el Partido Verde. Mario Vadillo, excandidato a gobernador, dijo que el espacio ”no juega en las elecciones nacionales y como presidente del partido creemos que las personas son las que deben elegir”. Lo mismo dijo Emanuel Fugazzotto, diputado provincial: “No apoyamos a ninguno de los dos porque ninguno tiene una propuesta de política ambiental a nivel nacional”.

También en una suerte de tercera posición, pero con un guiño al peronismo, queda el Frente de Izquierda, que en un amplio comunicado a nivel nacional llamaron a “no votar a Milei”, pero agregaron que “desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa”.

En tanto, si bien Los Andes consultó y no obtuvo respuesta, De Marchi hoy se muestra neutral, más allá que haya ido a festejar en las PASO la victoria que tuvo en su momento el líder de La Libertad Avanza.

“Tengo la responsabilidad de mantener unida y consolidada La Unión Mendocin. Como existen expresiones en un sentido u en otro dentro de nuestro espacio, prefiero mantenerme equidistante”, dijo a radio Mitre Mendoza.

Con Milei

De los mendocinos jugando para Milei, aparece el sanmartiniano Petri, quien fue uno de los primeros en pronunciarse de Juntos por el Cambio a favor del libertario junto a Bullrich. En declaraciones a la prensa, lanzó una crítica interna al radicalismo, al sostener que “la neutralidad es funcional al kirchnerismo”.

No obstante, añadió que sabe “que hay pronunciaciones contrapuestas, pero para preservar el espacio, lo más positivo es que se consagre la libertad de expresión”.

Por el lado de la vicegobernadora electa, Casado, comentó a Los Andes que votará a Milei y aseguró que “el solo pronunciamiento es una campaña activa”. De hecho, este sábado por la tarde tuvo reuniones con Rodolfo Bianchi, dirigente libertario sanrafaelino, para coordinar tareas de fiscalización.

Al margen, Casado consideró al igual que Cornejo, que “es que la gente vota independientemente de lo que podamos decir los dirigentes”.

También en el Pro coordina el trabajo de fiscalización Sol Salinas, legisladora capitalina electa, quien dijo a este medio que este lunes hay una reunión para organizar la fiscalización de las elecciones, teniendo en cuenta que no sólo los dirigentes de Cambia Mendoza que apoyan a Milei trabajarán en todo ese operativo; sino que incluso el propio Cornejo marcó la necesidad de que Juntos por el Cambio fiscalice “para evitar fraude”.

En esta reunión participará parte del Pro local, el que está más cercano a Bullrich; así como también los radicales del sector de Petri; más el Pro de La Unión Mendocina, comandado por Gustavo Cairo, jefe de bloque del Pro en Diputados, quien señaló que habrá una “foto” de esa porción de dirigentes radicales y del Pro que militarán a La Libertad Avanza en el balotaje.

Por otro lado, el sector liberal/empresarial de Cambia Mendoza, con Activá Mendoza, mayoritariamente apoyará a Milei. El primero en salir fue el alvearense Andrés Vavrik, quien dijo que “el kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina en 200 años”.

Con Massa

Este viernes hubo una buena cantidad de dirigentes por fuera del Partido Justicialista que asistieron al Arena Maipú, lugar donde se convocó un acto en el que participó Massa.

Allí se pudo ver a varios miembros de La Unión Mendocina, tales como el clan sancarlino conformado por Jorge Difonso, Alejandro Morillas y Rolando Scanio. También estuvo José Luis Ramón, de Protectora; como Marcelo Romano del partido Verde; y apareció además el peronista Roberto Righi, también aliado de De Marchi en las provinciales.

De los que votará a Massa pero que “no hará campaña”, aparece Ricardo Mansur, intendente electo de Rivadavia, histórico político radical pero que ahora lidera su partido político municipal Sembrar.

En diálogo con Los Andes, criticó a los “neutrales” sobre quienes dijo que adoptar esa postura es una “posición fácil y mentirosa”. “Con Milei ultra conservador y sus propuestas no coincido en nada. Yo personalmente no voy a trabajar por ningún candidato pero votaré por Massa convencido en un futuro gobierno sin grieta y de unidad, como lo hizo Sembrar para Rivadavia desde hace dos años”, marcó.

Otro radical massista es Orozco, quien incluso deambuló en el búnker del tigrense el día de las elecciones del 22 de octubre. Junto a él actúa su pareja y legisladora electa, Janina Ortíz, quien dijo en conferencia de prensa que, “como vecina y ciudadana, manifiesto mi apoyo al presidenciable Sergio Massa”.

Por otro lado, aliados de Cambia Mendoza pero que harán campaña por Massa, están los dirigentes de Libres del Sur. “Entre Massa y Milei, obviamente creemos que hay que acompañar Massa”, dijo a radio Nacional Mendoza el excandidato a diputado nacional, Adrián Bonada. “El votante elige con autonomía, pero nosotros somos claros y decimos que un modelo como el que propone Milei es altamente peligroso”, añadió.