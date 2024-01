Lo que dejó el paro en Mendoza: vuelos cancelados, comercios abiertos y los bancos adhirieron al mediodía

Una gran movilización copó las calles mendocinas en repudio a las reformas que quiere llevar adelante el presidente Javier Milei. Aunque, en la práctica, el paro tuvo dispares impactos según el servicio que demandara la ciudadanía. Los más afectados fueron los pasajeros aéreos por la lluvia de cancelaciones.

la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) no adhirió a la medida de fuerza por lo que el servicio de salud se prestó con normalidad. Comercios abrieron sus puertas en gran mayoría. El Gobierno y ATE se diferenciaron en cuanto al porcentaje de acatamiento. Los bancos se plegaron desde el mediodía.

El paro que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) tuvo una concurrida participación de varios gremios mendocinos. Sin embargo, hay varios servicios que no se resintieron por el acatamiento.

Uno de los esenciales como es el de la salud funcionó sin inconvenientes porque la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) no adhirió y eso evitó que ni los delegados se plegaran. “No tuvo ningún impacto funcionó todos con normalidad”, indicaron desde el Gobierno provincial.

Agregaron desde el Poder Ejecutivo que tanto atención como cirugías no se resintió el servicio y que solamente en el Hospital Central se registraron adhesiones de delegados gremiales de ATE, que representan un 5% del personal.

Las compañías aéreas se vieron obligadas a cancelar los vuelos por la adhesión de los gremios aeronáuticos a la medida de fuerza. Excepto Flybondi, que operó con normalidad y avisó por un comunicado que no compartía la decisión de hacer paro.

El arribo y el despegue de vuelos en Mendoza se vio afectado por el paro al que adhirieron los gremios aeronáuticos. Foto: Captura web oficial Aeropuertos 2000.

El movimiento de aviones se observa en la web de Aeropuertos 2000 que actualiza en tiempo real qué sucede con cada vuelo. La palabra “Cancelado” se repite con frecuencia a la largo de este miércoles. Los únicos que arribaron y despegaron fueron los aviones de Flybondi.

Más de 20 vuelos, tanto de cabotaje como internacionales (Aerolíneas, Copa, Latam, JetSmart, Sky), terminaron cancelados y apenas un par, reprogramados. Muchos pasajeros esperaban novedades de sus vuelos y quedaron varados en el aeropuerto Francisco Gabrielli.

El arribo y el despegue de vuelos en Mendoza se vio afectado por el paro al que adhirieron los gremios aeronáuticos. Foto: Captura web oficial Aeropuertos 2000.

“Los compañeros de ATE, de lo que vendrían a ser los vuelos en el Plumerillo, en San Juan y en San Luis, ha sido prácticamente total el acatamiento. Sí han respetado lo que vendrían a ser los vuelos mínimos y el transporte mínimo, como se exigirá la ley”, dijo Roberto Macho, secretario general de ATE.

En el caso de los bancos, se cumplió a rajatabla la adhesión a partir de las 12, momento en el que cerraron las puertas. Ya habían avisado de esta modalidad.

Comercios abiertos

La situación económica apremia y por ese motivo, varios comercios iban a abrir sus puertas porque necesitan vender y porque en varios casos, no coinciden con la medida. Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) en Mendoza había convocado a la movilización, no a parar.

El secretario general del gremio mercantil, Fernando Ligorria no dio números de acatamiento pero dijo que “está a las claras el respaldo que tenemos en esta manifestación” y destacó los principales puntos que rechaza sobre el DNU. Uno de ellos es el cambio en los períodos de prueba, que pasarían a ser de 8 meses en las empresas.

“Un trabajador no puede perder el derecho a su indemnización para que sea pagada en doce cuotas. Porque eso va a generar y va a fomentar la falta de empleo o la precarización del empleo”, consideró.

Además, criticó la figura del colaborador, que consiste en que un trabajador independiente, podrá tener hasta 5 sin que exista un vínculo de dependencia. “Imagínense en una zapatería, que en vez de tener dos trabajadores en relación de dependencia, pasen a ser colaboradores de alguien que maneja el capital. Es imposible, fomenta el desempleo”, aseguró.

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) de Capital que conduce Adrián Alín había anticipado que abriría el 90% del comercio. De acuerdo a los datos que obtuvieron, se animan a confirmar una baja adhesión al paro, casi nula. “Abrieron normalmente hasta algunos que iban a hacerlo medio día”, dijo Alín a este medio.

No recibió quejas o denuncias de incidentes por parte de manifestantes dado que en la zona de la movilización céntrica hay muchos comercios.

ATE y el Gobierno con datos distintos

No es una novedad que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno provincial no coincidan y cada uno de sus datos. Mientras que en la Casa de Gobierno aseguran que en la Administración Central no hubo paro y todos estuvieron en sus lugares de trabajo, desde el gremio dicen otra cosa.

“En la provincia el acatamiento se están respetando en las guardias mínimas como sábado y como domingo. Lo que sí tenemos que tener presente es que hay muchos compañeros que están de licencia, pero la gente que ha ido a trabajar. El acatamiento está superando obviamente el 60% o el 70%, pero hay muchos compañeros de licencia también”, dijo Roberto Macho.