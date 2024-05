Camioneros de Mendoza amenazan con un paro por falta de personal de Aduana en Uspallata

Transportistas nucleados en la Asociación Civil de Camioneros Unidos de Mendoza (ACCUM) protestaron recientemente por la falta de personal en el Área de Control Integrada (ACI) de Uspallata.

A través de un comunicado dirigido al coordinador argentino del Paso, Justo José Báscolo, emplazaron a las autoridades pertinentes a resolver la situación en 48 horas, de lo contrario, iniciarán un cese de actividad por tiempo indeterminado. El comunicado se divulgó el pasado domingo.

El comunicado de la ACCUM. Imagen: X / @ValeBellene

Camioneros y Aduana: un problema de larga data

Luego de que el paso a Chile permaneciera cerrado por una semana, debido al mal tiempo en alta montaña, la actividad se restableció el domingo. Sin embargo, pese a aplicar el Protocolo por cierre prolongado, la atención para realizar los trámites migratorios causó el malestar actual.

Desde ACCUM denunciaron que no hay personal suficiente de AFIP para atender la gran demanda de camiones que aguardan cruzar al vecino país. Por lo que si no se resuelve el inconveniente no se descarta un cese de actividades.

Camioneros varados en Uspallata. Foto Archivo: Marcelo Rolland / Los Andes

“Se emplaza a partir de la fecha en un término no mayor a 48 horas a la mejoría solicitada, tanto en el incremento de funcionarios, como así también en el desempeño de una labor acorde a los requerimientos solicitados”, reza el comunicado emitido por la Asociación.

Asimismo, desde la Asociación solicitaron la presencia de más canes para ser utilizados a la hora de realizar el binomio. Además, reclamaron por el mal funcionamiento del escáner que constantemente arroja falencias y genera filas interminables.

Seguí leyendo: