La expareja de Diego Aliaga contradijo uno de los principales argumentos del juez Bento

El juez federal Walter Bento recibió un duro golpe en la reanudación del juicio que enfrenta, acusado de liderar una asociación ilícita. La novia de Diego Aliaga, el presunto mano derecha asesinado en 2020, derribó uno de sus principales argumentos para desligarse de él. Aseguró que su pareja era prestamista y aduanero, pero no vendía autos, como el magistrado declaró.

María Belén Velasco Moya abrió la primera audiencia de esta semana ante el Tribunal Federal Oral N° 2, integrado por las juezas Gretell Diamante, María Pereira y Eliana Rattá. La mujer contó que tuvo una relación con Aliaga que dató de cerca de 10 años y afirmó conocer a varios de los sindicados como miembros de la presunta banda.

“Sé que era aduanero y prestamista”, contestó la mujer ante la consulta de la Fiscalía, sobre qué conocimiento tenía sobre las labores que desempeñaba Aliaga. Vale decir que está apuntado como el principal organizador, quien era el nexo entre el juez y los demás partícipes, según los acusadores.

Además, áseguró desconocer sí compraba y vendía vehículos. Aquí radica la principal diferencia con lo expuesto por el juez Bento ante la Justicia, ya que la familia Bento tuvo a su disposición una camioneta Amarok de su titularidad y este declaró que se le había cedido el vehículo al despachante para que se la vendiera.

También sostuvo que Aliaga cuando oficiaba de prestamista, recibía autos como garantía hasta que le devolvieran el dinero. Como el caso de un Chevrolet Camaro, que desconoció a quién pertenecía. “Yo entiendo que el recibía un vehículo y lo devolvía, cuando le entregaban el dinero del préstamo”, respondió a la Fiscalía.

Velasco también comprometió al narco Walter Bardinella Donoso y al gendarme y albañil Mariano Castro, a quiénes conoce por haber asistido a un cumpleaños de su pareja. Vale decir que el primero está sindicado como la pata de la organización en el hampa y el segundo de haberle facilitado un soborno a una mujer para que no lo identificara en una rueda de reconocimiento, por pedido del propio Aliaga.

También comentó que conoce a los abogados Luciano Ortego, Javier Angeletti y Francisco “Chato” Álvarez como amigos de Aliaga. Con los dos primeros compartió cenas y almuerzos. Al segundo lo mencionó como parte de las mesas de truco de las que participaba Aliaga todos los jueves.

A pesar de esto, Velasco sostuvo que desconocía los detalles de los negocios que tenía su pareja. “Cuando yo llegaba a la casa, me presentaba al que estuviera presente y aveces me decía que me fuera porque tenía que hablar con ellos”, sostuvo.

También manifestó que en ninguna ocasión Aliaga le hizo comentarios de cobro de dólares y aseguró que su número de teléfono siempre fue el mismo. Vale destacar que al juez Bento, la Justicia le detectó que mantuvo 265 chats con él.