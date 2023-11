En vivo: se reanuda el megajuicio a Bento con más testigos importantes

Este miércoles se reanudó el megajuicio al juez federal Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a presos por beneficios judiciales. El debate se encuentra en plena etapa de testigos y se espera otra jornada caliente.

La primera en declarar ante el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por las juezas Gretell Diamante, María Pereira y Eliana Rattá, será María Belén Velasco Moya, pareja de Diego Aliaga, el despachante de aduanas asesinado en 2020 y sindicado como mano de derecha de Bento en la presunta banda. Su declaración había sido pedida tanto por la fiscalía como por la defensa de Bento, así como los defensores de otros imputados.

También está previsto que se presente otra pareja de uno de los acusados. Se trata de Celeste Cuenca, quien era novia del sentenciado por narcotráfico Walter Bardinella, una de las piezas importantes en la organización de Bento y cuyo teléfono reveló, para la fiscalía, que había una red dirigida por Bento que se encargaba de dar beneficios judiciales a cambio de coimas.

Cuenca también está citada para el 1 de noviembre en el juicio. Las comunicaciones entre ella y Bardinella revelaron en la instrucción que este último tenía reuniones con Diego Aliaga (a quien se refería como “Fernández”) y “un juez”, que para el Ministerio Público Fiscal era Bento.

En tanto, la Fiscalía y defensores de imputados han citado a los abogados Sergio Salinas y Lucas Lecour, quienes fueron desplazados de la defensa de Bardinella por dos letrados que también habrían integrado la organización de Bento: Matías Aramayo y Martín Ríos.

Los abogados defensores apuntan en otro sentido. Buscarán sacarles a Salinas y Lecour testimonios que afecten al fiscal Dante Vega, con quien compartieron estudio cuando todavía no llegaba al cargo que ocupa en la Justicia.

Por la tarde se espera la declaración de un testigo muy esperado: Diego Aliaga Junior. El hombre había sido convocado por la fiscalía a declarar en la ronda anterior (hay tres audiencias cada 15 días), pero no asistió. Incluso adujo que se encontraba bajo “tratamiento psicológico” y que lo amparaba un certificado médico para no comparecer. No obstante el tribunal lo volvió a citar.