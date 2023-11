Janina Ortiz descartó que vaya a renunciar a su banca de diputada

La secretaria de Gobierno de Las Heras y diputada electa por La Unión Mendocina, Janina Ortiz, adelantó que no renunciará a la banca en virtud de la situación judicial que enfrenta.

“Yo no voy a renunciar a mi banca, bien ganada en elecciones, porque soy completamente inocente”, afirmó en una conferencia de prensa que brindó este martes.

Los legisladores provinciales electos en las últimas elecciones deben asumir a fines de este mes y en ese ámbito empieza a circular la versión de que la comisión de Peticiones y Poderes cuestione su pliego. Esas comisiones existen en las dos cámaras legislativas y revisan los antecedentes de los ingresantes, en particular, la idoneidad moral.

El oficialismo provincial y otras fuerzas estarían evaluando rechazar el pliego de la funcionaria, situación que confirmó la funcionaria.

“Tomé conocimiento de que la comisión de Poderes pondría en tela de juicio mi moral y ética”, explicó Ortiz, y aclaró: “No hay sentencia firme ni condena, se vulneran mis derechos, la causa se encuentra en etapa de investigación y esta comisión estaría dictando una sentencia previa, y lo que es aún más grave, que es violar el principio de inocencia y violar lo más sagrado de la democracia que es el voto”.

Ortiz se encuentra al borde de la imputación judicial en la causa de las cooperativas de Las Heras. Ese paso no se concreta todavía porque la funcionaria pretende incorporar prueba antes de la imputación, mientras que la Justicia dispone otro camino. “Me van a tomar la prueba cuando me imputen. No es justa una imputación y lo manifestaron los fiscales adjuntos, se siguen violando mis derechos”, declaró hoy a los medios.

Y remató: “No tengo miedo de ir a la cárcel porque soy inocente y no se llegará a una condena. Los delitos no son con penas de cárcel”.

También confirmó que políticamente apoya a Sergio Massa, como su esposo, el intendente Daniel Orozco. “Como vecina y ciudadana manifiesto mi apoyo al presidenciable Sergio Massa”, aseguró.