Insólito video: un Martín Tetaz virtual hace campaña electoral pero no dice para cuál cargo

El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, publicó el día de hoy una serie de propuestas de campaña centradas en la lucha contra la inflación, utilizando un avatar virtual. Aunque Tetaz no anunció oficialmente su candidatura para ninguna posición en estas elecciones, su nombre se mencionó dentro de la coalición opositora como posible contendiente para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

La presentación se llevó a cabo a través de Twitter y rápidamente se hizo viral en esta plataforma y otras redes sociales. Acompañando la presentación, se creó un single basado en la canción “Another One Bites the Dust” de Queen, en el cual el avatar llamado MTV (Martín Tetaz Virtual) interpreta una canción en la que el diputado radical expone los problemas económicos que él denomina como el “Gran Conurba”, resultado de 40 años de peronismo en el conurbano”.

El diputado nacional es uno de los políticos que más utiliza sus redes sociales para debatir y discutir ideas económicas y proyectos de dirigentes opositores al gobierno.

Tetaz, hombre del radicalismo, es uno de los polemistas más habituales de las redes sociales, las que suele utilizar para debatir y discutir ideas económicas y proyectos con dirigentes opositores. Aunque aún no realizó un anuncio oficial, su nombre sonó como uno de los posibles candidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, lo cual se insinúa en sus publicaciones. “No hay ninguna posibilidad de que Kicillof sea electo si se anima a desdoblar la elección para que la gente pueda juzgar su gestión”, comentó recientemente.

Tetaz, quien es economista en sus redes, cuenta que la única manera de bajar la inflación de manera sostenida es con una “una reforma monetaria”. “De esta manera, se podría limitar el accionar del presidente del BCRA al momento de tomar decisiones sobre el financiamiento monetario” comentó.

El video se hizo viral en un tuit donde escribió: “Les presentó a Martin Tetaz Virtual (M.T.V.) que protagonizará la segunda temporada del Grand Conurba, denunciando los resultados de 40 años de peronismo en el conurbano. El 24/5, 19 hs M.T.V. explicará cómo eliminar la inflación, por streaming y redes”.