Video impactante: buscan a un hombre que le dio una brutal paliza a su perro mientras lo paseaba

Buscan a un hombre que maltrató a su perro durante un paseo nocturno en Flores. La violenta escena fue registrada por una cámara de seguridad privada.

Ocurrió en la noche del jueves en calles Rivera Indarte y Laferrere. Momentos después de la agresión, una vecina vio las imágenes y las compartió en las redes sociales.

La mujer pidió ayuda a sus seguidores para identificar al agresor y así poder rescatar al can. La imagen se viralizó rápidamente y la historia llegó a los canales de televisión.

“Es terrible lo que vimos, no tiene descripción”, explicó la mujer en Todo Noticias. En el video de pocos segundos se puede ver como el hombre levanta al perro y lo lanza hacia el piso con violencia.

“Yo me asusté porque escuché un ruido muy fuerte afuera de mi casa y pensé que me estaban queriendo robar algo. Cuando me asomé por la ventana vi pasar al hombre y después cuando miré por las cámaras me encontré con esto”, dijo.

“No lo vi nunca en mi vida, pero otros vecinos comentaban que sí lo veían pasear por el barrio con el perro y siempre tironeándolo y pegándole patadas”, explicó la mujer.

Ahora buscan identificar al sujeto para rescatar al perro. “El tema es que se lo saquen, porque dicen que el perro mueve la cola, que tiene juguetitos, pero está muy maltratado”, concluyó.