Buscan a un hombre que golpeó y dejó inconsciente a una joven a la salida de un boliche de Godoy Cruz

Buscan a un grupo de hombres que agredieron a tres hermanos que habían ido a festejar un cumpleaños en Iskra, el conocido boliche ubicado en calle San Martín de Godoy Cruz. Uno de los agresores noqueó a la cumpleañera de una trompada.

Samira, Julieta y Matías habían ido a bailar en el auto de Renzo, quien es amigo y dueño del auto en el que había salido el grupo.

En diálogo con Canal 7, contó cómo fue la violenta secuencia. “Salimos del boliche y fuimos hasta el auto. Mi vecina se estaba por subir por la puerta del acompañante y me dice que la puerta no tenía manija”, dijo.

El joven contó que hacía apenas dos meses había reparado esa pieza del auto por lo que le llamó la atención que estuviera rota. “La puerta estaba forcejeada, la manija estaba partida y había un abollón”, agregó.

En ese momento aparecieron los agresores y comenzaron a burlarse de ellos. Según su relato, su amigo Matías les dijo algo que les molestó y en ese momento se inició la pelea.

No obstante, Renzo aclaró que no saben si este grupo es el mismo que intentó robar el auto. El joven dijo que eran por lo menos seis hombres más tres chicas, pero poco después se sumaron al menos cuatro personas más que se bajaron de un auto.

El comenzó a golpear a los amigos y Samira, quien estaba festejando su cumpleaños, se metió para defender a su hermano. En medio de la pelea un hombre la golpeó en el rostro y la joven se desplomó en el suelo.

“No sé si me empujó o me pateó. Pero me caí al piso de espaldas. De esa caída me levanto. Corrí a mi hermano que le estaban pegando entre varios y hasta ahí no más me acuerdo”, dijo.

Samira dijo que en medio de la pelea uno de los hombres le dijo a una mujer que la golpeara y que “la matara”. “Me desmayó. Ya me había pegado antes, pero con ese golpe me desmayó”, recordó.

Carina Bonardel, la madre de los jóvenes, dijo que ya habían radicado la denuncia y que estaban a la espera de aportes de testigos para dar con la persona que golpeó a su hija.