Mendoza ya cuenta con más del 70% de los fondos de Portezuelo del Viento

La provincia de Mendoza ya cuenta con más del 70% de los fondos destinados a la obra Portezuelo del Viento, por parte de la Nación. Se trata de 113.006.239 de dólares que fueron transferidos el viernes 28 de abril, pero ingresaron a las arcas provinciales el martes de la semana pasada.

El desembolso más importante de todos pasó casi inadvertido, en medio de la denuncia que la diputada nacional Marisa Uceda (Frente de Todos) realizó contra el gobernador Rodolfo Suárez por supuesta “malversación de fondos” del fideicomiso para la obra en Malargüe.

La legisladora kirchnerista apuntó contra al titular de EMESA, Pablo Maggistocchi, a quién acusó de autorizar el desvío de millones de dólares del fideicomiso a fondos de inversión. En tanto, el diputado Lisandro Nieri fue el encargado de defender al gobierno provincial y aseguró que las cuentas están a nombre de la Provincia y se trata de un “acto de administración de activos (preservación del valor) y no de disposición (inversión o gasto)”. El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, también se expresó luego en ese sentido.

En este contexto, la Provincia recibió la decimoquinta cuota del cronograma de pagos que debe realizar la Nación hasta octubre del año 2024 y alcanzó los 737.284.545 dólares en el fideicomiso. Un 72% de los 1.023.362.922 millones de dólares que debe recibir en total. El próximo 28 de julio se espera la llegada de otros U$S 129 millones, un desembolso superior al último.

Los planes del dinero

El gobernador Rodolfo Suárez anunció este sábado en la Fiesta de la Ganadería que el Gobierno presentará ante el Coirco un nuevo proyecto para levantar la obra Portezuelo del Viento, pero con la inclusión del trasvase del río Grande al Atuel, obra que ha sido pedida de forma recurrente por empresarios del Sur y ha sido rechazado por La Pampa.

Cabe señalar que U$S 556 millones de los fondos ya tienen destino asegurado: la construcción del dique El Baqueano en San Rafael, obra que sería licitada en julio de este año y comenzaría a ejecutarse recién en agosto de 2024, según las estimaciones del Ejecutivo.

Este fin de semana Suárez dijo ante los alvearenses: “Sufrimos un cachetazo con Portezuelo del Viento. Un laudo presidencial que dice que tenemos que hacer nuevos estudios, cuando ya hicimos 3″. Y acto seguido planteó: “Pero no hay mal que por bien no venga, porque estamos estudiando retomar otro tipo de Portezuelo, pero lo plantearemos con el Trasvase incluido, que es necesario porque sin agua no hay crecimiento”.

El mandatario añadió que realizarán “de nuevo los estudios de impacto ambiental, pero lo veo con dificultades en el Coirco. Basta el voto de uno solo para que se diga que no. Además, queremos que lo costee el organismo, o la Nación. Nosotros ya hicimos 3. Esperamos igual un cambio de gobierno nacional”.

Además, advirtió: “El Coirco es un acuerdo, es un tratado y esos acuerdos siguen. Igualmente estamos evaluando salirnos del Coirco″.

Mientras tanto lanzó que no bajarán los brazos en la pelea dentro del Coirco. “Este tema tenemos que tratarlo en el Coirco y tenemos que estar todos juntos para hacer el Trasvase, Portezuelo y El Baqueano”, aseguró el mandatario.