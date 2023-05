Dique El Baqueano: en julio arranca la licitación y la obra la comenzará el próximo gobierno

La semana pasada el gobernador Rodolfo Suárez logró un importante acuerdo con el ministro de Economía, Sergio Massa, que incluyó el ingreso del proyecto El Baqueano al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas y la firma de un contrato a 15 años con Cammesa, que garantiza el pago de 1230 millones de dólares para Mendoza. Esto valió también un repudio del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con una carta elevada al funcionario nacional (ver abajo).

La Provincia tiene planificado avanzar hacia el llamado a licitación de la obra proyectada en el Río Diamante de San Rafael en el próximo semestre. Lo que es seguro, no alcanzará a ser adjudicada por la gestión de Suárez y por lo tanto su puesta en marcha quedará en manos del próximo del gobierno electo.

El ministro de Economía, Enrique Vaquié, explicó a Los Andes los pormenores del acuerdo logrado con la Nación y estimó los plazos que llevará concretar la obra. En primer término, la inversión correrá por cuenta de la Provincia con los $556 millones de dólares de los fondos originales para Portezuelo del Viento y después, una vez concluida, se comenzará a cobrar los 1230 millones de dólares acordados por parte del gobierno nacional.

El ministro de Economía, Enrique Vaquié

“En Portezuelo del Viento, cuando se hizo todo el trabajo, esta parte no estaba clara. La Provincia invertía lo que le costaba la obra, que eran más o menos 1023 millones de dólares y después de construida, se veía cuanto iban a pagar. No había una previsibilidad. Fue una de las cosas que se criticó al proceso que se inició 5 años atrás”, indicó Vaquié.

Y aseguró que “lo que cambia es eso: ya sabemos que invertimos 556 millones de dólares y después se reciben USD 1230 millones. Ese es el cambio sustancial. Nos permite avanzar entonces con ese problema, ya que sabemos cuánto cobramos en los primeros 15 años”.

Otro punto importante del convenio es que el “mecanismo de previsibilidad” del Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas “había desaparecido” desde 2011, sostuvo Vaquié. Entonces, afirmó que a partir de la inclusión de El Baqueano, se logró “abrir la puerta para la realización de otros diques de Mendoza o de otras provincias”.

“Cualquier provincia que quiera hacer un dique, ya tiene el camino iniciado que abrimos nosotros. Los técnicos del Gobierno nacional analizan los costos de la obra y los distintos estudios técnicos, de impacto ambiental, geología y llenado, entre otros. Si están de acuerdo, te dicen que tarifa tenés”, detalló.

El Cañón del Diamante tendrá un nuevo camino accesible para turistas Las obras para la nueva hidroeléctrica El Baqueano conectarán el camino del Complejo Diamante, que se corta a la altura del dique Los Reyunos y hasta hoy es intransitable. Son 60 km de trama que se conectan con El Sosneado.

Los plazos de la puesta en marcha

El Gobierno provincial ultima detalles para realizar la audiencia pública (aún sin fecha confirmada) y luego de esto enviará un proyecto de expropiación de tierras a la Legislatura.

Una vez aprobada esa norma, que busca “blindar” la obra, el ministro Vaquié afirmó que se realizará el llamado a licitación pública. “Esperamos hacerlo alrededor del mes de julio”, indicó, aunque todo dependerá de los tiempos legislativos.

Sobre la licitación, el ministro comentó que “los plazos normales en promedio son de 6 o 7 meses” para que las empresas se presenten para este tipo de obras. Entonces la adjudicación se daría “en febrero posiblemente”. Es decir, con otro gobierno provincial que resulte electo este año.

De todos modos, Vaquié sostuvo que “para llegar a este proceso hay pasos que ya se han hecho, como la traza de los caminos. Hay muchas cosas que se van a seguir haciendo con financiamiento provincial, no con el fideicomiso” de Portezuelo.

“A partir de eso, la empresa que gane la licitación se tomará otros 6 meses para terminar la ingeniería en detalle y comenzar la obra”, explicó el ministro. Entonces la construcción de la represa iniciará en agosto de 2024 aproximadamente, según sus cálculos. Cabe mencionar que el proyecto tiene un plazo de ejecución total de 5 años.

El río Diamante, donde se proyecta la presa El Baqueano. Prensa Gobierno.

El siguiente es el proyecto Uspallata – Cerro Negro

El ministro de Economía también informó que trabajan desde hace más de un año en el desarrollo de las obras hidroeléctricas Uspallata – Cerro Negro, ubicado en el Río Mendoza aguas arriba del dique Potrerillos.

Cabe mencionar que es una obra muy reclamada por el especialista Miguel Mathus Escorihuela y el Centro de Ingenieros, debido a que favorecería la distribución del agua en el Gran Mendoza, entre otros beneficios.

Actualmente se encuentra en etapa de análisis geológicos del suelo, que es lo más complejo junto a los estudios de ingeniería. La etapa final será determinar los costos. “Seguramente estará listo a fin del año que viene para que el próximo gobernador vea cómo y cuándo se licita”, pronosticó Vaquié.

Y dijo que con los ingresos que Mendoza obtenga de Cammesa por El Baqueano se podrá realizar este proyecto. Entonces la Provincia podría pedir a la Nación que se incluya también la obra en el programa en que ingresó el dique sanrafaelino y de esa manera, seguir financiando obras de este tipo.

“El país no tiene proyectos para diques. Son muy pocos y la costumbre que se tenía de dejarlos en condiciones de que se licitaran, se perdió hace mucho tiempo. Esto que hizo el gobierno de Suárez es muy importante porque les da impulso. Por lo cual, si el gobierno nacional y el provincial tienen fondos para hacerlo, se podrán llevar adelante”, completó.

Rodolfo Suárez y Sergio Massa firman el convenio por El Baqueano.

El ruido pampeano

Como sucedió con Portezuelo del Viento, La Pampa puso el grito en el cielo por el acuerdo logrado para El Baqueano. El gobernador Sergio Ziliotto envió una carta al Ministerio de Economía de Sergio Massa, dónde “rechazó enérgicamente y pidió la suspensión del acuerdo”.

Según Ziliotto la presa hidroeléctrica pertenece a la cuenca Desaguadero - Salado - Chadileuvú- Curacó, donde las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa “son condóminas”.

“Asimismo, y conforme lo expuesto, se instruyó a la Fiscalía de Estado a ampliar, en el marco de las demandas ya existentes por dicha Cuenca, las acciones judiciales y/o extrajudiciales que se consideren pertinentes a los fines de resguardar el recurso hídrico y exigir el cumplimiento de las leyes ambientales y la ley de obras hidráulicas”, advirtió.

Nuestra lucha por la soberanía hídrica es irrenunciable.



+info👉 https://t.co/DJRU7mfRyu pic.twitter.com/FzDhETS2pL — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) April 28, 2023

Y aseguró que la ejecución de la obra en las condiciones estipuladas “conllevaría a un mayor daño, violentándose el derecho humano al agua y a un ambiente equilibrado y sustentable”.

“Para la provincia de La Pampa la soberanía hídrica es innegociable. Es una prioridad irrenunciable lograr una gestión integrada del manejo de aguas que defienda al ambiente. No se concibe el manejo unilateral e inconsulto de un recurso interjurisdiccional, menos aún en desmedro de las restantes provincias integrantes de la Cuenca”, manifestó.

El ministro Vaquié reaccionó a la misiva. En diálogo con Radio Nihuil indicó que “el río Diamante ya tiene tres diques y El Baqueano se va a construir en el medio. No cambia nada del curso legal, no hay acuerdo entre provincias para que forme parte de nada como en el Coirco (Comité Interjurisdiccional de Río Colorado) porque no afecta a nadie y no se cortará el curso de agua en ningún momento. Está arriba de Los Reyunos y abajo de Agua del Toro”.