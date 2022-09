Miguel Mathus Escorihuela: “Hay un error grave porque la obra prioritaria es el dique de Uspallata”

El abogado especialista en derecho del agua Miguel Mathus Escorihuela sigue activo. Hace pocos meses decidió jubilarse, pero hay un berretín que no abandona: dirigir el Instituto de Agua y Ambiente “Profesor Joaquín López» de la Universidad de Mendoza. “Hay que mantenerse activo” confiesa. Tiene 83 años y lo acompaña un bastón, pero sigue disparando munición gruesa.

La última aparición pública de Mathus Escorihuela fue en julio de 2021, cuando junto al ex ministro de la Suprema Corte mendocina Alejandro Pérez Hualde y al especialista en derecho del agua Aldo Guarino Arias, hicieron una presentación en Fiscalía de Estado en la que advertían que se debía detener el proceso licitatorio de Portezuelo del Viento porque de adjudicarse se generarían graves perjuicios para la provincia.

Quizá esa presentación fue el inicio de la situación actual en la que está Portezuelo. Ahora, Mathus Escorihuela vuelve al ruedo con una idea provocadora. “Toda obra hidráulica es bienvenida, pero hay un error grave. El río Mendoza es el cauce madre de la provincia. Si se analizan los beneficios que tiene este río, que sirve a la mayor superficie territorial (Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján, Lavalle, Maipú y San Martín), a la mayor cantidad de población y a la estructura productiva, no cabe duda que es el río madre de Mendoza. Así la obra prioritaria que necesita Mendoza es el dique de Uspallata y de ahí para arriba todas las obras que se crean convenientes”.

-¿La prioridad debería ser el río Mendoza?

-Nosotros tenemos que aprovechar hasta el último litro de agua y no me cabe ninguna duda de que la prioridad la tiene el río Mendoza. Yo sé que va a haber muchísimas críticas de la gente de San Rafael y el Valle de Uco, porque la propuesta para el Valle de Uco tiene excelentes posibilidades, pero de lo que se trata es de establecer prioridades racionales para destinar el dinero a obras de aprovechamiento de la poca agua que tenemos. Y esto tiene que encabezarlo rápidamente el Gobierno, porque si vamos a dejarlo a la opinión de los legisladores, va a ser un cuento de nunca acabar, porque todos van a querer su dique o su obra hidráulica. Esto tiene que hacerlo la gente que sabe, que ha estudiado.

-El proyecto de El Baqueano está muy avanzado y no tanto el de Uspallata...

-El régimen de prioridades, comienzan por Uspallata, Los Blancos en segundo lugar y El Baqueano para finalizar. En el norte falta agua para abastecimiento poblacional y que es prioridad absoluta por la ley de aguas de Mendoza, hay gente de Las Heras, del pedemonte de Godoy Cruz o la Cuarta sección que no tiene agua. Es una vergüenza que esto suceda y además lo manda la ley y los tratados internacionales.

-Por sus palabras entiendo que el río Diamante está suficientemente regulado: Agua del Toro, Los Reyunos, El Tigre...

-San Rafael se ha cansado de recibir obras hidráulicas por parte de la Nación y la Provincia. Haga un balance de la cantidad de diques que tienen y los canales marginales. No quiero desatar una pelea norte-sur, la realidad objetivo el río madre es el Mendoza, entonces tratemos de sacarle el mayor provecho.

Luis Mathus Escorihuela abogado, académico y político argentino de la Unión Cívica Radical que se desempeñó como senador nacional por la provincia de Mendoza entre 1983 y 1986. Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Por qué San Rafael tiene tantos diques?

-Yo me lo he preguntado también y no he conseguido que nadie me responda. Está bien que desde el punto de vista geográfico, se dan las condiciones para hacer los aprovechamientos hidroeléctricos que se han hecho. Está bien que se hayan hecho. La discusión pasa por otro lado. En qué se ha aprovechado la economía de Mendoza con el desarrollo de esas obras y cuál ha sido el resultado de las que no se han hecho. El río Mendoza tiene solo Potrerillos; el Cipolletti es de distribución de agua, no cuenta; y San Rafael tiene El Nihuil, Valle Grande, Agua del Toro, Los Reyunos, El Tigre...

-Habría que agregar el estado de Potrerillos...

-Exactamente. El dique Potrerillos ha comenzado su proceso natural de declinación por los sedimentos. Mendoza está tardía en organizar un equipo planificador hídrico, con la gente que ya tiene formada en centros universitarios y el Departamento General de Irrigación que deberían estar trabajando hace diez o quince años. Mientras tanto nos vamos entreteniendo con los juicios que nos hace La Pampa, porque son unos psicópatas hídricos. Ahora nos han embarcado en el Instituto del Agua y el Ambiente de la Universidad de Mendoza, en el estudio del río Desaguadero, que de río no tiene nada, con vistas a una publicación.

-¿El Baqueano tiene chances de zafar de los reclamos pampeanos?

-La Pampa viene sosteniendo que los ríos de La Rioja, San Juan y Mendoza son parte de la cuenca Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó - Colorado y sostienen que los usos del agua en San Juan y La Rioja han provocado que no les llegue agua a ellos. Eso es un disparate. El Desaguadero siempre fue un río aluvional, que llevaba un hilito de agua salada y que no tenía ni pesca. La pretención que tienen es que todos los ríos de Mendoza sean parte de la cuenca del Colorado.

-Usted, junto a Pérez Hualde y Guarino Arias, fue de los primeros en rechazar Portezuelo.

-Portezuelo no le significa ni un sólo litro de agua a Mendoza. Todos creen que con la obra ese agua viene a la provincia, pero va al río Colorado. Y las obras que se necesitan para el trasvase del cupo que le corresponde a Mendoza al río Atuel, demanda 500 millones de dólares o más. Es impensable.

-La energía que generaría Portezuelo no es un mal negocio.

-Si. Pero Mendoza tiene otras necesidades. Por ejemplo hay que derogar las disposiciones de la ley 7722 para Las Heras y Malargüe, porque en los dos departamentos se puede y se debe hacer minería, porque la gente se muere, no tiene trabajo. No sé qué están esperando. Hay que decir “vamos a hacer minería en Las Heras y en Malargüe, vamos a mandar el proyecto a la Legislatura por muchas razones y serias.

-Hay gente que resiste a la minería y ya salió a la calle...

-Todos sabemos cómo se han degradado distintos aspectos de la vida social argentina. Y esa degradación, como si fuera una mancha de aceite, ha invadido la educación primaria, la universitaria y la actividad legislativa también. He escuchado debates memorables entre gente de todos los partidos, porque era gente que estudiaba. Los discursos de Marianetti, de los conservadores, los radicales, eran piezas de oratoria. Hace años que no se ve.

-Vuelvo a Portezuelo. ¿No hay forma de usar el cupo de agua del río Colorado que le corresponde a Mendoza?

-No tenemos muchas formas de usarlo. Es más, el dique Casa de Piedra, realizado sobre el río Colorado, del que se benefician La Pampa y Provincia de Buenos Aires principalmente, lo llenan con los 34 metros cúbicos que nos corresponden a nosotros. Deberíamos hacer una demanda por eso.

SU HISTORIA

Miguel Mathus Escorihuela es Abogado, es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Profesor Emérito de la Cátedra de Derecho de Aguas y Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza. Profesor de grado y de Posgrado en el país y en el extranjero. Es doctor Honoris Causa de la Universidad de Mendoza.

A los 83 años, sigue siendo director del Instituto de Agua y Ambiente “Profesor Joaquín López» de la Universidad de Mendoza.

En 2019 recibió la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, distinción española que premia méritos en la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación.

Militó en el radicalismo desde los 16 años. Fue diputado provincial en dos mandatos y, en 1983 fue electo senador nacional por Mendoza. En el sorteo al que se sometieron los legisladores para permitir las renovaciones de medio término, a Mathus Escorihuela le tocó salir del Senado en 1986.