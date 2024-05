Día de Star Wars 2024: cuál es el orden cronológico para ver las películas y series

El “Día de Star Wars” se convirtió en una fecha emblemática para los fanáticos de la saga galáctica en todo el mundo.

Esta celebración, que tiene lugar cada 4 de mayo, tiene sus raíces en un ingenioso juego de palabras que surgió en una publicación del London Evening News en 1979, apenas dos años después del lanzamiento de la primera película de la franquicia creada por George Lucas.

El origen de esta celebración se remonta a un artículo en el que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra.

En el mensaje, se incluía la frase “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, una ingeniosa alusión fonética a la famosa frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”).

Aunque la idea del “May the 4th” no fue concebida por Lucasfilm, la compañía detrás de la saga, desde que Disney adquirió los derechos de Star Wars, respaldó y partició activamente en esta celebración anual.

Fotos, videos, recuerdos y hashtags inundan las redes sociales cada 4 de mayo, convirtiendo el día en una fiesta global para los seguidores de Star Wars.

Con el creciente número de películas, series y spin-offs, surge la pregunta: ¿En qué orden deberían los fans ver el vasto universo de Star Wars?

Orden cronológico de las películas de Star Wars

Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma

Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones

Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith

Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza

Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca

Star Wars Episodio VI: El Regreso del Jedi

Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los Ultimos Jedi

Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker

Orden cronológico ampliado (películas y series):

Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma

Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones

Star Wars: La Guerra de los Clones (película animada)

Star Wars: La Guerra de los Clones (serie animada)

Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith

Star Wars: The Bad Batch (serie animada)

Han Solo: Una historia de Star Wars (película)

Obi-Wan Kenobi (serie)

Andor (Serie)

Star Wars: Rebels (serie animada)

Rogue One: Una historia de Star Wars (película)

Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza

Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca

Star Wars Episodio VI: El Regreso del Jedi

The Mandalorian - Temporadas 1 y 2 (serie)

El Libro de Boba Fett (serie)

The Mandalorian - Temporada 3 (serie)

Ahsoka (serie)

Skeleton Crew (serie a estrenarse en 2024)

Orden por estreno de las películas de Star Wars

Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza

Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca

Star Wars Episodio VI: El Regreso del Jedi

Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma

Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones

Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith

Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los Ultimos Jedi

Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker

Orden de estreno ampliado (películas y series)