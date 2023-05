“Que la fuerza te acompañe”: por qué se celebra el Día de Star Wars

Cada 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars. Los fanáticos de esta obra de ciencia ficción creada por George Lucas vinculan esta fecha con una icónica frase que atraviesa toda la saga cinematográfica.

Desde que existen las redes sociales, el cuarto día de mayo se convierte en tendencia global debido a esta conmemoración, ya que millones de personas se saludan con la frase “May the 4th Be With You”.

Es que, fonéticamente, la pronunciación de esa oración es muy similar a la de “May the Force Be With You”, saludo que utilizan los Jedi con sus pares. En castellano la frase se traduce “Que la Fuerza te acompañe”. Esa Fuerza es la energía todopoderosa que rige los destinos de la galaxia en el universo de Star Wars, según detalla Clarín.

Día mundial de Star Wars.

Cómo surgió el Día de Star Wars

George Lucas es el padre de esta historia de ciencia ficción que logró trascender generaciones por medio de sus once películas, entre las tres trilogías y los dos spin-off que ya han sido estrenados.

Sin embargo, no fue esta mente brillante a la que se lo ocurrió relacionar esta fecha con la célebre frase de las películas y así instaurar el Día Star Wars.

El origen se remonta más de tres décadas atrás. El 4 de mayo de 1979 se publicó un artículo en el diario británico London Evening News en el que el Partido Conservador inglés felicitaba a Margaret Thatcher por su cargo de primera ministra.

“May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (“Que el cuatro esté contigo, felicitaciones”), escribieron, jugando con la fonética similar entre “4th” y “Force”.

El 4 de mayo de 1979 el Partido Conservador saludó en un periódico a Margaret Thatcher.

Sin embargo, esta ocurrencia no fue tomada enseguida por los seguidores de la película. Hubo que esperar al año 2011, cuando los organizadores del festival de cine Toronto Underground Cinema dispusieron el 4 de mayo como fecha del evento, evocando a la película. En adelante, la tradición se expandió, alentada también por el auge de las redes sociales.

El Día de Star Wars y el Star Wars Celebration coincidieron solo dos veces. Esta segunda festividad fue creada por Lucas Film en 1999 para que todos los fanáticos del mundo se congreguen en una ciudad rotativa y compartan su experiencia en torno a La guerra de las galaxias.

La tercera trilogía de Star Wars (Episodio 7: El despertar de la Fuerza; Episodio 8: El último Jedi; y Episodio 9: El ascenso de Skywalker) fue producida por Disney, luego de que este gigante de la industria adquiriera la firma.

Disney también estuvo a cargo de los dos primeros spin-off de la historia: Rogue One (2016) y Han Solo (2018).