Estrenos de cine: un jueves con un tanque de Marvel y la nueva de Damián Szifron

El volumen 3 de “Guardianes de la Galaxia” estrena este jueves en los cines argentinos. James Gunn, a cargo de la dirección, nos lleva en una aventura con muchas caras conocidas de la saga de Marvel: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, entre otros.

“Todavía conmocionado por la pérdida de Gamora, Peter Quill reúne a su equipo para defender el universo y uno de los suyos, una misión que podría significar el fin de los Guardianes si no tiene éxito”, anticipa la sinopsis de la película.

Por otra parte, Damián Szifron, tras casi una década de su exitosa película “Relatos Salvajes”, nos ofrece este thriller titulado en inglés “To catch a killer” y en español “Misántropo”.

Se trata también de su primera producción filmada en inglés, con protagónicos de Ben Mendelsohn y Shailene Woodley.

¿De qué trata “Misántropo”?

“Baltimore, la noche de año nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del homicida”, adelanta la sinopsis.

Un estreno con presión

A la pregunta de Télam a Szifron de si le generó mucha presión que esta película fuera tu debut en inglés y la primera en diez años después haber tenido la más taquillera argentina, “Relatos salvajes”, él respondió: “Muchísima presión. Creo que, con los años, siento más presión, lamentablemente. Aunque estoy planificando algún tipo de cambio. En este momento, a raíz un poco de esta película y su estreno, y cierta controversia e incomodidad que va a generar, siento que voy a usar esa coyuntura para hacer algún tipo de quiebre, porque no quiero estar preocupado, tenso ni quiero perder libertad a la hora de imaginar los próximos proyectos. Pero noto que a medida que fui creciendo van surgiendo más temores que al principio. Por ejemplo, hay líneas en episodios de ‘Los Simuladores’ que digo: ‘¿Cómo escribí eso?’. Hoy lo pasaría por el tamiz de un sinfín de antivirus y no sé si pasaría el filtro; no me animaría a poner una frase así. La incorrección política persiste en esta película: tiene un grado de subversión”, adelantó el director argentino.