Día mundial de Star Wars: ¿Qué es y por qué se celebra el 4 de mayo?

Cada 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Star Wars Days o Día Mundial de La guerra de las galaxias. Este día, millones de fans de la saga creada por George Lucas celebran el nacimiento de la legendaria franquicia con eventos y celebraciones que tienen lugar a lo largo y ancho del planeta.

Los fans esperan este día para lucir sus cuidados disfraces, sus espadas láser y entonar las frases célebres de las películas. Lo cierto es que el origen del Star Wars Day poco tiene que ver con la fecha del estreno de alguna de las entregas cinematográficas. Tampoco con algún día señalado en la vida y obra de George Lucas ni con algún acontecimiento astronómico.

Cuenta la leyenda que todo empezó en Reino Unido, concretamente en una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979. En ese día de hace 43 años, el Partido Conservador quiso felicitar a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país a través de una nota que rezaba. “May the fourth be with You, Maggie. Congratulations”, cuya traducción sería “que el 4 de mayo esté contigo”. Dicha frase sirvió para crear un juego de palabras con la mítica frase de las películas de Star Wars, ‘May the Force be with you’ (Qué la fuerza te acompañe).

Esta broma tomó gran fuerza con la proliferación de las redes sociales durante la primera década del siglo XXI, con los seguidores de la saga lanzando memes y vídeos en honor a sus películas favoritas. Y ya en el año 2011, durante el Festival de Toronto Underground Cinema se anunció oficialmente la primera edición del Star Wars Day, detalla El Mundo.

Desde entonces, cada 4 de mayo se celebra una extensa agenda de actos y homenajes en numerosas partes de mundo, congregando a seguidores para celebrar su devoción por la saga. Para Lucasfilm, es una celebración oficial y en la página web de Star Wars se puede ver la agenda de actos. La franquicia sigue funcionando a toda máquina.

Los estrenos que se vienen dentro de la franquicia

El universo de Star Wars sigue creciendo, y ampliándose. Y Obi-Wan Kenobi es la nueva miniserie de Lucasfilm que llegará al servicio de streaming con capítulo doble el viernes 27 de mayo, detalla Clarín.

Fue creada exclusivamente para Disney+, y protagonizada por Ewan McGregor como el icónico maestro Jedi que da su nombre al título de la producción. La trama transcurre diez años después de los eventos ocurridos en Star Wars: La venganza de los sith (2005), donde Obi-Wan Kenobi enfrenta su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al Lado oscuro y conocido como el malvado Lord Sith Darth Vader.

“Andor”

También este año se prevé que estrene esta precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars (2016), que sigue a Cassian Andor mientras se formaba con La Rebelión.

Regresará Diego Luna en los 12 episodios, encarnando al protagonista, y lo acompañarán Adria Arjona, Fiona Shaw, Anton Valensi, Stellan Skarsgård y Denise Gough.

“Ahsoka”

Es un spin-off de The Mandalorian, que se centra en las aventuras de Ahsoka Tano, el personaje que interpretó Rosario Dawson. Apareció por primera vez en el quinto episodio de la segunda temporada, y también en el sexto episodio de El libro de Boba Fett.

La actriz de las dos películas de Sin City y la adaptación del musical Rent al cine, dirigido por Chris Columbus (que realizó las dos primeras de Harry Potter) es acompañada por Hayden Christensen como Anakin Skywalker, Mary Elizabeth Winstead (Aves de presa, Kate, Proyecto Géminis) y Ray Stevenson (Volstagg en la saga de Thor, y también visto en la serie Vikingos).

Esta serie se encuentra en etapa de preproducción.

“Lando”

También en su momento se anunció este spin-off de la saga de Star Wars, cuyo protagonista es Lando Carlissian, pero en su juventud, ya que fue interpretado por Donald Glover en Han Solo: Una historia de Star Wars (2018).

Donald Glover, ganador de dos premios Emmy en comedia por la serie Atlanta, como actor protagónico (es Earnest ‘Earn’ Marks) y director, encarna al contrabandista que fue interpretado por Billy Dee Williams en los episodios V: El Imperio contraataca, VI: El regreso del Jedi y IX: El ascenso de Skywalker.

Los festejos de #StarWarsDay también estarán presentes en las redes sociales, así que hay que estar atentos. Es que en las redes sociales de Disney en Latinoamérica habrá desde contenidos sorpresa hasta mensajes alusivos. Y los fans se podrán sumarse a las celebraciones utilizando el hashtag #MayThe4thBeWithYou.