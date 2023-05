Alberto Fernández dijo que Bullrich debe dar explicaciones sobre el celular borrado de una colaboradora de Gerardo Milman

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la candidata presidencial del PRO Patricia Bullrich debe “dar explicaciones” tras ser involucrada por una excolaboradora del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman en el supuesto borrado de datos de un celular en el que podía haber información relacionada con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, quien a su vez lamentó la “naturalización de la violencia política” contra su persona. “Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre” pasado, expresó sobre el mismo tema, Fernández de Kirchner desde su cuenta de Twitter, al hacerse eco de la publicación de un legislador brasileño sobre las últimas novedades del caso.

La vicepresidenta hizo referencia así a la declaración en sede judicial de Ivana Bohdziewicz, excolaboradora de Milman, que dijo en los tribunales de Comodoro Py que el borrado de información contenida en su teléfono celular se produjo en unas oficinas de Patricia Bullrich.

El presidente Fernández señaló que Bullrich debe “dar explicaciones” por estas revelaciones que representan “una gravedad significativa”.

“Que en el despacho de una dirigente como Patricia Bullrich se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrarle el contenido por temor a que ese contenido pueda verse en la justicia me parece algo vergonzoso. Con todas las letras. En términos institucionales, imperdonable”, expresó el Presidente durante un acto en la capital de La Rioja.

Patricia Bullrich calificó al tema de un “invento” frente al “total y absoluto fracaso” del Gobierno nacional. “Verso total. No tengo de la menor idea de lo que hablan. No conozco nada. Todo eso es un invento. Es un invento del atentado. Me sorprende la creatividad de venir a hacer una serie de Netflix de tantos intentos que hacen”, afirmó la exministra de Seguridad al ingresar a una reunión con dirigentes del PRO.

La denuncia de la colaboradora

La exsecretaria del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman aseguró ante la Justicia que accedió a que un técnico especializado borrara el contenido de su teléfono celular por temor a que se filtrara información de su vida personal y reveló que ese borrado -del que después pudo recuperar toda la información, según dijo- se produjo en oficinas que atribuyó a la expresidenta del partido PRO Patricia Bullrich, según consta en la declaración a la que accedió Télam.

La declaración, de la que esta agencia ya dio cuenta durante el fin de semana, se produjo el último viernes y recién ahora se conocen los detalles: los motivos que llevaron a Ivana Bohdziewicz a aceptar el borrado de su celular, la forma en la que se desencadenaron los hechos y los temores por los que decidió presentarse espontáneamente en Comodoro Py para ampliar su testimonial, a pesar de que tenía una fecha pactada para esta semana.

“Le di mi teléfono (a un perito) y estuvo analizándolo y decide borrar todo. Yo preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos, entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”, aseguró Bohdziewicz.

El valor que puede tener su testimonio está dado en que Bohdziewicz es una de las dos personas que el 30 de agosto pasado estuvieron en el bar Casablanca, ubicado frente al Congreso, en la esquina de Riobamba y Rivadavia, donde según la declaración de un testigo el diputado Milman habría pronunciado la frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, en presunta referencia al intento de asesinato de la Vicepresidenta que ocurriría dos días más tarde, en la noche del 1° de septiembre.

La exsecretaria de Milman -que dijo haber sido despedida en enero de este año- ya declaró tres veces en este expediente: la primera fue a finales de octubre; la segunda,el 1° de diciembre, y la tercera fue el último viernes; ahora se sabe que entre la primera y la segunda mantuvo un encuentro con el diputado de JxC en oficinas que atribuyó a Bullrich, para que borraran información de su teléfono.