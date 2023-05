Ganó el PJ en las PASO, pero hubo matices y advertencias

En los análisis electorales, siempre hay margen de error. Los electores siguen dejando un lugar para la sorpresa de los más expertos observadores de las alquimias que guían la conformación de frentes y los resultados obtenidos.

La elección del domingo pasado dejó un mensaje evidente: el peronismo logró sostener su poderío territorial. Aparte hay otras no tan pequeñas conclusiones que difieren según el cristal con que se analizan.

Para entender lo que se dice en voz baja, hay que recordar la interna actual del PJ. En una esquina del ring están sus dos intendentes más antiguos, el lavallino Roberto Righi y el sanrrafaelino Emir Félix. Ambos vienen tomando distancia del kirchnerismo local, pero sin romper totalmente el vínculo.

Allí abreva también Guillermo Carmona, quien tiene ADN kirchnerista y es funcionario de Alberto Fernández, pero está distanciado desde hace algunos años con el grupo que lideran los camporistas Anabel Fernández Sagasti y Lucas Ilardo.

En el otro rincón, están Fernández Sagasti, Ilardo, los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz) y Carlos Ciurca, quien abroquela a una red de dirigentes en toda la provincia.

Por otro lado están los otros dos intendentes que tiene el PJ; el maipucino Matías Stevanato y el tunuyanino Martín Aveiro. Los dos pivotean entre uno y otro espacio.

Golpe de knock out

Quizá la conclusión más fuerte del domingo es la derrota del delfín de Roberto Righi en Lavalle. El histórico intendente (está al frente de la comuna desde 2001), había elegido al senador Gerardo Vaquer para sucederlo en la comuna. Otro hombre de su equipo, el diputado Edgardo González, se rebeló, plantó interna y ganó.

González sacó 9.217, Vaquer 6.604 y la tercera en disputa, Leticia Katser, 301. En total, el Frente Elegí Gestión Lavalle sacó 16.122 sufragios; mientras que el Frente Cambia Mendoza 3.826. Bastante lejos para remontar en la general del 3 de setiembre; aunque habría que ver cómo sanan las heridas dejadas por la interna y el resultado político para quien era su mentor.

“Roberto sale de escena. Hoy todos hablan con González, incluido Vaquer” dice un experimentado rosquero del peronismo. Otro observador del mundo PJ dice de Righi: “no hay muertos en política. Pero se dió vuelta con un coche de la calesita”.

Esta jornada se reunieron los intendentes del Gran Mendoza, con el gobernador Rodolfo Suárez, para anailzar el tratamiento de uso del agua Roberto Righi intendente de Lavalle Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Así Righi, uno de los que podría haber sido protagonista en las listas de cargos nacionales (la otra megarosca que se viene) sumó un argumento para ser vetado.

Esa derrota tiene un condimento especial. “González tuvo apoyo del espacio de Fernández Sagasti-Ciurca”, dicen algunos observadores y desde el sector aludido admiten “le dimos una mano”.

Cartas a La Paz

En La Paz los dos candidatos de Cambia Mendoza sacaron 3.150 votos, mientras que Fernando Ubieta obtuvo 3.594.

El adversario de Ubieta en la general del 3 de setiembre es Ramiro Blanco, que ganó la PASO de Cambia Mendoza con 2.198 votos, los otros 952 los sacó Osvaldo Naves. ¿Blanco logrará retener los votos de Naves? Si los retiene está a poco más de 400 votos de recuperar la intendencia para el radicalismo.

“Fernando tuvo exceso de confianza. Va a tener que ajustar y va a ganar” dicen los que abogan por el intendente. Desde el radicalismo sostienen que tienen chances de ganar.

El presidente Alberto Fernández arribó este miércoles a Mendoza para inaugurar la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales El Paramillo, en el departamento de Lavalle Fernando Ubieta intendente de la Paz Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En La Paz fue a votar 77,96% de los empadronados. Es uno de los departamentos que mayor convocatoria tuvo, aunque en 2019, cuando Ubieta se hizo con la intendencia, el presentismo ciudadano llegó a 88,93%. Si en la general se lograra la misma afluencia, habría unos 900 votos adicionales en disputa.

Triunfo con advertencias

Otro mensaje fue hacia Tunuyán. Aveiro eligió como su sucesor a Emir Andraos, quien ganó la elección con 13.649 contra los 9.696 votos que sumaron los tres candidatos de Cambia Mendoza. El más votado de la coalición liderada por el radicalismo fue Luis López, quien obtuvo 7.876 sufragios.

La distancia es casi imposible de remontar para Cambia Mendoza, a pesar de que sólo fueron a votar 67% de los tunuyaninos empadronados y si en la general se repitiera la convocatoria de 2019 (75% de afluencia), habría unos cuatro mil votos más.

Vendimia 2023 Carrusel de las Reinas Las calles de la ciudad de Mendoza, se llenaron de color y alegría con los carros de las reinas departamentales. Martín Aveiro Intendente de Tunuyan junto a la Intendenta de Santa Rosa Flor Distéfanis Foto: José Gutierrez / Los Andes

Hay quienes recuerdan que en 2019, Aveiro ganó con 73,4% de los votos (21.933 voluntades); el domingo Andraos sacó 45,82%, casi ocho mil votos menos (unos 28 puntos), a pesar de que el actual intendente iba en la lista como concejal.

Más aún, la lista de ediles que lideraba Aveiro sacó menos votos que Andraos (13.206). Este dato puede puede sumarse a los inconvenientes de la nueva boleta única, pero hay algunos dentro del PJ que dicen “su nominación no cayó bien. Fue una sobreactuación innecesaria. Tunuyán no es como Guaymallén”, para luego explicar que en lugares con muchos más habitantes es posible que el candidato nuevo no sea tan conocido como el intendente, pero en Tunuyán, todos conocían a su delfín.

Alguno de los observadores del PJ fue más allá aún. “¿Quién va a gobernar Tunuyán? ¿Andraos o Aveiro va a querer intervenir desde el Concejo? Eso puede terminar en quilombo”.

El doble de votos para arriba y para abajo

San Rafael es otro de los bastiones del PJ que logró una victoria. Los tres candidatos del Frente Elegí San Rafael Avanza, obtuvieron 37.955 votos, de los cuales 32.745 correspondieron a Omar Félix, el hermano de Emir, el actual intendente de San Rafael; mientras que los tres candidatos de Cambia Mendoza sumados sacaron 33.552 sufragios.

Frente contra frente, la diferencia es de 4.403 votos. Los radicales resaltan que la interna que plantó el kirchnerista Nadir Yasuff, quien obtuvo 4.393. La campaña de Yasuff fue muy dura contra la gestión de los Félix, incluyendo denuncias que ponían en duda la transparencia en la obra pública municipal. “Ni siquiera fue a saludar al búnker” dicen. En ese clima interno, es lógico preguntarse qué tan posible es que los votos de Yasuff vayan a Omar Félix en la general.

Omar Félix festeja la victoria en las PASO con su hermano y actual intendente de San Rafael, Emir Félix.

Otro detalle que abre interrogantes es que sólo el 61% de los empadronados fue a votar en la PASO. En la elección general de 2019, fue a cumplir el compromiso 74% de los empadronados. De repetirse aquella afluencia, habría alrededor de 10 mil votos más en danza.

Cerca de los hermanos Félix se muestran tranquilos. Recuerdan que en 2019, el entonces candidato de la UCR en San Rafael, Abel Freidemberg, sacó 38.146 votos; ahora Freidemberg, obtuvo 15.909 sufragios. “Omar sacó más del doble. Además cabe la misma pregunta que se hacen los radicales con los votos de Yasuff. ¿Freidemberg logrará mantener los votos que sacaron los otros dos radicales? Estamos tranquilos”. La única chance de Freidemberg es retener los votos y morder una amplia mayoría de los que vayan a votar. Matemáticamente es posible, los votantes no hacen esas cuentas.

La pequeña venganza de lado radical es que Emir Félix ganó en 2019 con 64.372 sufragios, el doble de los que sacó su hermano el domingo pasado.

Reelección con quiebre radical

En Maipú, la cosa parece presentarse más sencilla para el intendente Matías Stevanato, quien sacó 44.823 votos, 46% del total. Del otro lado, los tres candidatos de Cambia Mendoza sumados obtuvieron 27.080 , de los cuáles 14.878 correspondieron al ganador de ese duelo de radicales, el actual presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Pinti Clop.

PASO municipales de Mendoza Los hermanos Alejandro y Adolfo Bermejo junto a Matías Stevanato y "Chiqui" García en el búnker maipucino. Partido Justicialista Foto: Orlando Pelichotti

El otro contendiente radical era el secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad Néstor Majul. La campaña a las PASO fue muy dura, con denuncias de ruptura carteles y acusaciones de variado calibre. “Mauri hizo una campaña para la interna y ganó, pero la gente que votaba a Néstor ahora está caliente y es difícil que vote al que denunciaba y denostaba”, dicen.

En Maipú también se verificó la baja concurrencia a las urnas, apenas 62,3% de los empadronados. En las generales 2019, que ganó Stevanato, fueron a votar 81% de los maipucinos habilitados a votar. Si se repitiera ese porcentaje habría casi 30.000 votos más. Todos tendrían que ir a Pinti Clop para ganar. Imposible.

Reelección segura

En Santa Rosa, Flor Destéfanis sacó 52% de los votos emitidos (5.336). Es una cantidad que deja fuera de juego al ganador de la PASO de Cambia Mendoza, Leonardo Fernández (1.405 votos).

Es cierto que sumados los cuatro candidatos del espacio articulado en torno a la UCR, los sufragios llegan a 3.585. Pero otra vez cabe preguntarse si Fernández logrará retener todos esos votos. Sin embargo, eso no alcanza para ganar el departamento.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destefanis- Ignacio Blanco / Los Andes

Otra vez la esperanza radical es que quienes no fueron a votar se vuelquen masivamente a Fernández. En 2019, cuando Destéfanis ganó la comuna, fue a votar 84% del padrón; el domingo fueron 69,2%; es decir que podría haber unos 1.800 votos más en disputa. Difícilmente todos esos ciudadanos vayana votar por el radical. Destéfanis está a un paso de la reelección.

El ruego de “Silvito”

San Carlos es el único departamento no peronista de los que adelantó elecciones. El líder es Jorge Difonso. Él y su partido Unión Popular eran socios de la UCR en Cambia Mendoza hasta hace un par de meses. Entonces armaron el Frente Encuentro por San Carlos, se aliaron al otro díscolo de Cambia Mendoza Omar de Marchi y disparan munición gruesa.

Sin embargo Difonso no es el candidato a intendente, sino Alejandro Morillas, quien obtuvo 7.054 votos. Detrás salieron los dos candidatos de Cambia Mendoza-Nuevos Rumbos, con 6.183. El ganador fue Silvio Pannocchia, radical y cuñado de Alfredo Cornejo, quien obtuvo 4.218 sufragios.

El gobernador Rodolfo Suárez dio el último discurso de apertura de la Asamblea Legislativa 2023 en la Legislatura de Mendoza Jorge Difonso Foto: Orlando Pelichotti

La diferencia frente a frente fue de menos de mil votos, pero candidato a candidato, la distancia es de poco menos de tres mil.

Fueron a votar 72% de los empadronados y en la elección 2019 concurrieron 80%. Pannocchia debe retener los votos de su aliado del partido departamental Nuevos Rumbos (Edgardo Abraham sumó 1.965 adhesiones) y rogar que la mayoría de los ausentes vaya a votar y lo haga por él.