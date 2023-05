Con escándalo incluido, los precandidatos a la gobernación se presentaron en la Fiesta de la Ganadería

La Fiesta Nacional de la Ganadería de las Zonas Áridas sirvió como escenario ideal para que los precandidatos de la gran mayoría de espacios políticos se presentaran y mostraran sus propuestas a los ciudadanos de General Alvear, teniendo en cuenta que este 11 de junio tendremos las elecciones primarias hacia la gobernación.

Precandidatos como Hebe Casado, compañera de fórmula de Alfredo Cornejo (de viaje en Estados Unidos); Luis Petri y Patricia Giménez en la interna de Cambia Mendoza; Guillermo Carmona y Liliana Paponet, por una de las internas del peronismo; Omar Parisi y Lucas Ilardo por la otra interna; Omar De Marchi por La Unión Mendocina; y Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto por el Partido Verde; fueron los principales dirigentes que dieron el presente en el predio de Ruta 188 y Calle 7, en las cercanías de la ciudad cabecera de Alvear; así como también legisladores, precandidatos a otros cargos y funcionarios de distintos partidos.

Las críticas y las opiniones estuvieron a la orden del día, pero resaltó el fuerte cruce entre Vadillo y De Marchi; quienes protagonizaron un tenso momento en la zona donde se encontraban los medios de comunicación

De Marchi fue quien tildó de “corruptito de medio pelo” y de ser un “chanta” a Vadillo, en momentos en los cuales el legislador provincial terminaba de criticarlo a él y a toda La Unión Mendocina en el canal alvearense TVCoa, mientras De Marchi esperaba y lo escuchaba.

Fuerte cruce entre @omardemarchi y @mnvadillo en la Fiesta de la Ganadería. De Marchi lo acusó de ser un “corruptito de medio pelo” y de ser un “chanta pagado” por el oficialismo por no cerrar con La Unión Mendocina. “Estaba todo acordado y al otro día dijo que no”, expresaron. pic.twitter.com/1VJfLLQ6lh — Juan Manuel Torrez (@jmtorrez) May 6, 2023

La respuesta de Vadillo, casi frente a frente, no se hizo esperar. “La verdad que es un caradura. Me dice a mi que soy un corrupto cuando él hace todas las que se les ha ocurrido porque lleva 40 años en distintos puestos electorales. Yo no he tenido ningún puesto de gobierno”, marcó el referente del partido Verde.

Entre las chicanas, De Marchi le dijo que sólo pasó la primaria en San Carlos y que en el resto “no pasó el 0,5%”. En tanto Vadillo dijo: “Por lo menos nosotros competimos”.

Fuentes de La Unión Mendocina consultadas por Los Andes manifestaron que Vadillo y el partido Verde “había acordado un ingreso a La Unión Mendocina para definir todo en una gran interna. Sin embargo, al otro día salió a criticar a De Marchi en la Legislatura. Por eso le dijo que había sido un ‘chanta’ y ‘pagado’ por el oficialismo. Porque estamos seguros que fue así. Uno no cambia de opinión de un día al otro”, marcaron.

Vadillo negó terminantemente esta situación y expresó que “es lamentable lo de De Marchi, atacándome, gritándome chanta y corrupto, cuando yo estaba hablando por televisión de las propuestas del Partido Verde como precandidato a gobernador”.

Carmona contra La Cámpora

En tanto, Carmona, en diálogo con Los Andes, mencionó que aprovecharon para “conversar con los productores y abordar los temas de la ganadería y también surgen los temas de la agricultura”.

Sober la campaña y la interna dentro del peronismo, sostuvo que “una interna competitiva nos potencia de cara a la elección general”, pero acto seguido cruzó a la fórmula de Parisi-Ilardo, al indicar que si bien respetan las expresiones distintas, “ellos responden al oficialismo partidario, oficialismo que no nos posibilitó tener un proceso democrático el año pasado y son una expresión de La Cámpora en su proyecto de hegemonía dentro del justicialismo. En nuestro caso expresamos un justicialismo mucho más diverso donde hay expresiones del peronismo tradicional, del kirchnerismo no camporista, y de otras fuerzas políticas que se han integrado”.

Guillermo Carmona y Liliana Paponet

Por otro lado, cruzó al oficialismo provincial: “Se ve de manera muy clara la situación de deterioro de lo que era la coalición Cambia Mendoza y que hoy ha quedado partida en estas dos expresiones: Cambia Mendoza por un lado, Unión Mendocina por otro. Es muy evidente el fracaso de esta coalición, lo cual marca también el fracaso de los objetivos de gobierno que se habían puesto. De Marchi se abrió de Cambia Mendoza porque está en crisis”.

Parisi apunta contra De Marchi

En tanto, Parisi también decidió apuntar contra Suárez, al indicar que para él la relación con la Ganadería “es una fiesta que dura cuatro días nada más, mientras que para nosotros representa el desarrollo del sector ganadero, que es una prioridad a lo largo de toda la provincia”.

El extitular del IPV agregó que en las recorridas le están haciendo llegar muchas críticas hacia el gobierno de Suárez, como “la falta de trabajo, el bajo nivel de salarios, la inseguridad y la preocupación en los docentes del ítem aula, entre otros”.

Omar Parisi y Lucas Ilardo

Por otro lado, evitó el conflicto con Carmona al indicar que “el peronismo está unido en la diversidad, el PJ está movilizado pero con ganas de gobernar Mendoza; mientras que el oficialismo está partido en dos. Hace 7 años que De Marchi ha estado con Cornejo, han votado todo juntos. A De Marchi hay que ponerlo en su lugar, porque son todos oficialistas menos el PJ, que es la única oposición”.

Hebe Casado y “posicionar” al sur

La precandidata a la vicegobernación Hebe Casado, acompañando a Cornejo, mencionó que en la propuesta de campaña es “posicionar” al sur en los temas de agenda del Gobierno. “Siempre en el sur mendocino nos sentimos como discriminados, como que Mendoza termina en el río Mendoza y que Dios está en todos lados pero que hay que ir siempre a la Capital para golpear puertas”, expresó.

En este sentido, dijo que la idea con su postulación es “romper con eso” y agregó que Cornejo quiere que, “en el caso de ser elegida por la ciudadanía, permanezca la mayor parte de la semana acá en el sur, recorriendo los tres departamentos del sur y de esa forma acercando el gobierno provincial a cada punto de la provincia”.

Hebe Casado con Lucas Luppo, Diego Costarelli y Leo Fernández

Por otro lado, criticó al peronismo al indicar que “están muy callados”. “Prácticamente no se han movido, no he escuchado demasiado de sus propuestas, de sus ejes, y no he visto que estén recorriendo la provincia como sí lo estamos haciendo Alfredo y yo”, consideró.

También apuntó contra La Unión Mendocina, al sostener que “es un rejunte de muchas cosas que la verdad que no sé cómo lo van a amalgamar, porque tienen en las mismas listas kirchneristas, antik, promineros, antimineros... es como una cosa muy rara y muy difícil de unir. Van a tener que hacer un gran trabajo para poder llevar coherencia a esa unión”.

Petri y un mensaje a Cornejo

Del lado de Luis Petri, el exlegislador nacional lanzó en diálogo con Los Andes un tiro por elevación a Cornejo y compañía, al indicar que está siendo apoyado por “miles de mendocinos que quieren un cambio, que están cansados de que las mismas personas, elección tras elección, sigan mostrándose como el cambio y son la continuidad de las mismas políticas que nos trajeron hasta acá”.

“Tenemos visiones distintas respecto de lo que viene. Yo particularmente toda mi vida he trabajado en temas de seguridad y me he especializado en esto. Creo que hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar, hay que combatir a la delincuencia, hay que salir a perseguir delincuentes. No alcanza con lo hecho hasta ahora, creo que hay que ir por mucho más”.

En este sentido, comentó que no están “especulando” y disparó contra De Marchi al indicar que “no nos da lo mismo juntarnos con cualquiera, no nos da lo mismo gobernar de cualquier manera, no nos da lo mismo gobernar con kirchneristas al lado de socios o con miembros del Frente Renovador. La pelea la queremos dar con las personas que comparten los mismos valores que nosotros”.

De Marchi y críticas a Suárez

Al margen de la polémica, en diálogo con Los Andes, De Marchi aseguró que La Unión Mendocina “es el futuro mientras que en alguna medida otros espacios representan en parte el pasado”.

“Nosotros queremos representar la Mendoza pujante que tiene que venir, no podemos resignarnos a creer que en Mendoza las cosas no suceden por culpa de la inflación nacional o por culpa de la macroeconomía, como algunos indican, porque esos mismos problemas los tiene San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa y sin embargo tienen mejores indicadores que los nuestros”, marcó.

Omar De Marchi y su equipo de La Unión Mendocina

De esta manera, agregó que el trabajo propuesto por el espacio es dar “solución concreta a tres temas centrales de la provincia: equilibrio institucional para que Mendoza no se transforme en un feudo; desarrollo económico para que empiece a haber desarrollo real en toda la provincia; y desarrollo socialm que tiene que ver con algunos aspectos centrales de la vida diaria, como es la educación y la seguridad, entre otros. Tenemos buenos equipos, hay muy buenos planes y hay un liderazgo positivo de este lado”, finalizó.

Vadillo y la defensa “del agua y la 7722″

Desde el espacio del Partido Verde, Vadillo aseguró que llegó contento a General Alvear “porque son defensores del agua, y esta es nuestra bandera. El resto de los frentes irá en contra de la 7722, porque no se les cae una idea de cómo defender la industria en Mendoza. Nosotros estamos preparados para eso”, comentó.

También volvió contra De Marchi, al marcarlo como una “gran estafa electoral. Nunca había visto cómo están disimulando que tienen kirchneristas, gente de la mineria y también defensores del agua. En ese cocoliche está engañando a la gente. Le advertimos al electorado que tiene que tener en claro las propuestas nuestras. Somos nosotros los que vamos a proteger el agua y a los inquilinos. El resto son todos oficialistas”, consideró.