Sin la paella, el radicalismo resolvió un asado íntimo para “aliviar tensiones” en General Alvear

Los primeros días de mayo son importantes para General Alvear, comuna que se transforma en la sede de la rosca política de los partidos y alianzas; gracias por un lado a la Fiesta Nacional de la Ganadería de las Zonas Áridas, pero también por la tradicional paella radical, que se realiza desde hace años la noche previa al almuerzo y acto político cumbre que organiza la Cámara de Comercio comunal.

Sin embargo, un dato importante y que no pasó desapercibido dentro del radicalismo fue la suspensión de la paella. En el radicalismo alvearense circularon dos versiones. Por un lado, que se decidió no realizarse por la crítica situación económica que se vive en el país, y que fue un gesto de respeto no desembolsar grandes sumas de dinero para la compra de mariscos (dicen que se debían gastar por lo menos $2 millones sólo en este alimento); mientras que la otra, fue por la fuerte interna que se vive en el radicalismo de la comuna.

Recordemos que el intendente Walther Marcolini propone a Jorge Pérez, secretario de Obras y Servicios Públicos, para la intendencia. Sin embargo, y ante la postura del jefe comunal que no haya internas y que se “respete” su gestión de 8 años; se sumó -pese a su voluntad- a la contienda interna Alejandro Molero, titular del Iscamen y cercano a Alfredo Cornejo (anteriormente rival de Marcolini en los comicios); más el hoy exsecretario de Desarrollo Económico de la comuna, Carlos Ponce, pero que milita con Luis Petri.

No obstante, hay quienes también creen que estas dos versiones confluyen, por lo que marcaron que sería “en vano” realizar la paella con tanta interna dando vueltas. “Para qué íbamos a juntarnos, si seguro se iban a ver repartidos los grupitos de radicales que hoy no pueden verse”, esgrimió una fuente radical en un café y heladería tradicional del centro alvearense este viernes por la noche.

Lo cierto fue que, en lugar de paella, hubo un asado íntimo en el club Pacífico. Hasta allí fue Marcolini, en conjunto con sus secretarios del gabinete más los 6 concejales radicales; los tres precandidatos a la intendencia; y parte de sus precandidatos al Concejo Deliberante. También estuvo el líder de la UCR local Tadeo García Zalazar; el presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi; el funcionario de Seguridad Néstor Majul; los legisladores alvearenses Leo Viñolo y José Vilches; los candidatos a intendente Diego Costarelli (precandidato de Godoy Cruz), Abel Freidemberg (San Rafael) y Mauricio Pinti Clop (Maipú); Pamela Verasay; más los dirigentes de Libres del Sur Ernesto Mancinelli y Alejandro Verón.

“Hubo un mensaje de unidad. Vamos a estar juntos gane quien gane. Hubo acuerdo en eso y estamos seguros que al radicalismo le va a ir muy bien”, acotó un referente radical que estuvo presente en el asado y quien mencionó que el pequeño evento también sirvió para terminar con las internas que se han suscitado en Alvear en los últimos años.