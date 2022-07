Gabriela Lizana: “Massa no se considera un elegido, se considera un servidor”

El viernes en la Ciudad de Mendoza se realizó el encuentro del Primer Distrito del Frente Renovador Mendoza. El mismo fue de carácter multitudinario y contó con la presencia de importantes referentes, compañeros y compañeras de la provincia, junto con múltiples sindicatos y agrupaciones juveniles. Gabriela Lizana, la líder del movimiento en Mendoza, cerró el encuentro manifestando su adhesión a la causa y reflexionando sobre el papel del espacio político en el nuevo contexto nacional con el arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía, Producción y Agricultura.

Referentes del Frente Renovador

Gabriela Lizana arribó junto al intendente de Lavalle, Roberto Righi, Martín Gainza, vicepresidente de Belgrano Cargas y referente del Frente Renovador Santa Fe y Ruben Miranda, ex intendente y referente del espacio político en Las Heras. Se encontraban los miembros de la mesa provincial: Pablo Cazaban, el ex diputado “Sandre” Maza, el senador “Barto” Robles, Claudio Diaz, Enzo Orosito, Ricardo Pont y Osvaldo Valdez. El “ex” Club de Agua y Energía, se colmó poco a poco con agrupaciones juveniles, representantes sindicales y compañeros y compañeras adherentes al Frente Renovador Mendoza. La presentación inicial estuvo a cargo de Buby Gil referente de la juventud, que comienza agradeciendo a todos y todas que se hicieron presentes en el lugar en especial a los diversos sindicatos presentes.

Con voz clara y serena un “yo me sumo al liderazgo de Gabriela Lizana” se oyó de manera unísona al compás del aplauso dirigido a Ruben Miranda, quien es el primer orador de la noche en tomar la palabra. Luego procedió “Pupi” Verón, militante del departamento de Las Heras, quien con convencimiento ven en la militancia la posibilidad de enamorarse de la política además destacó “cuesta mucho salir a enamorar con una provincia en rojo, vacía, por eso en nuestra propuesta no puede faltar la esperanza.”

Claudio Díaz, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza en representación de un amplio sector sindical que adhiere al Frente Renovador Mendoza, opinó respecto a la situación de los trabajadores de la provincia. Haciendo hincapié en las manifestaciones del sector de la salud y docentes, manifestó que “no importa lo que nos quieran vender desde el gobierno, sabemos la situación de los maestros y empleados de la salud, dijeron basta y salieron a la calle. Debemos ir al encuentro con los trabajadores y junto al Frente Renovador ser el puntapié inicial para lograr mejores condiciones laborales en la provincia.”

Sergio Massa y Gabriela Lizana.

Las mujeres también tuvieron lugar para compartir experiencias. Giuliana Funes, joven participante activa de Chisperos, destacó el rol que gracias a Evita tienen las mujeres dentro de la política argentina “somos muchas las que buscamos desarrollar una soberanía popular en Argentina”, mencionó la necesidad que atraviesa el sector obrero, que cada vez se ve más amenazado por las políticas de ajuste. En línea paralela, Silvina González referente de Mujeres al Frente, se refirió a su labor dentro la organización la cual busca dar asistencia y apoyo a personas víctimas de violencia, “asistimos a víctimas, pero a veces llegamos tarde, no podemos recuperarlas, no buscamos reconocimiento, buscamos empoderar y sacarlas de su lugar de víctima. Necesitamos mujeres líderes, formadas para generar políticas de estado que acompañen a estas víctimas. Buscan conformarnos con programas que no sirven porque no nos protegen ahí afuera.”

Participaron compartiendo sus visiones del territorio Daniel Escaloni, referente de Guaymallèn y Ricardo Pont, referente del 3er Distrito del Frente Renovador Mendoza. Por su parte, Barto Robles consideró que las familias argentinas despertaron con una nueva posibilidad de esperanza al ver un líder como Sergio Massa en un puesto tan crucial como lo es el ministerio de economía, “tomó la papa caliente” y se está haciendo cargo de los errores de otros, pero a su vez formando desde hace años este frente donde todos y todas somos capaces de ser feliz con el pueblo y padecer junto al pueblo.

A través de un discurso contundente Gabriela Lizana, cerró el encuentro. Habló sobre la figura política que representa Sergio Massa y lo definió como “un líder que es ejemplo por brindar participación y diálogo, una persona con una mirada federal, él pensó que debíamos mirar al interior de cada provincia para poder transmitir estos valores –de Frente Renovador- a todo el territorio. Además de ser una persona humilde que siempre está dispuesto a entablar lazos. Sergio nos transmite 3 cosas: trabajar, trabajar y trabajar. Él no se considera un elegido, se considera un servidor”.

Además mencionó su cercanía a Massa al mencionar que “Hablé con Sergio antes de venir y lo escucho convencido me gustaría transmitir su fuerza. Tiene un empuje que a mí me inspira para continuar construyendo este espacio en la provincia. ¡Qué bueno sentir que no nos equivocamos al sentir que apostamos por un líder como él!.” Cabe recalcar que estuvieron presentes referentes de otros espacios políticos como el Senador Provincial Rafael Moyano, el concejal de Tunuyán Pablo Daniele y Alejandro Rodríguez.