Seguidores de Massa en Mendoza se reunieron para discutir problemas de la provincia

Más de 50 referentes provinciales del Frente Renovador, encabezados por Gabriela Lizana, productora vitivinícola, empresaria PYME del Este y directora del BICE Fideicomisos a nivel Nacional, se reunieron ayer en San Rafael y compartieron un espacio de reflexión para la organización del primer encuentro del partido en la provincia.

Abrió el encuentro Gabriela Lizana y remarcó la importancia de la verdadera participación de quienes conforman el Frente Renovador Mendoza en la toma de decisiones. “Creemos que es fundamental escuchar a todos y cada uno de quienes están en el territorio. Sin sus valiosos aportes y contacto con la realidad estaríamos caminando a ciegas como aquellos que parecen estar desconectados de las problemáticas reales de cada sector en nuestra querida provincia”.

¿Quiénes participaron del encuentro?

Luego participaron, tomando la palabra, distintos referentes y dirigentes. Concejales de San Carlos y Malargüe mencionaron la importancia de poder contar con representantes del partico a nivel Nacional y recordaron la necesidad de trabajar seriamente para sus departamentos. Gabriela Lizana, Pablo Cazaban, Jorge Solmi, Sergio “Keko” Castro, Micaela Ferraro, Enzo Orisito, Pablo Guevara, Ricardo Pont, Martín Ferreyra, etc. Rreferentes y dirigentes provinciales y nacionales del Frente Renovador Mendoza.

Representantes de los 18 departamentos se dieron cita para discutir las perspectivas políticas. También participaron del encuentro el Secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi; el director nacional de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Sergio “Keko” Castro y la secretaria de Abordaje Integral el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Micaela Ferraro. Los funcionarios Nacionales manifestaron su apoyo al Frente Renovador de Mendoza, aplaudieron el crecimiento de esta fuerza política y se comprometieron a acompañarlo a fin de potenciar el espacio en todo el territorio.

El Dr. Orosito, ex concejal de San Rafael, afirmó “es necesario tener un proyecto claro en la provincia. El frente Renovador Mendoza es una opción para la Mendoza.” Y continuó diciendo “Es un espacio esperanzador. No hay una sociedad que pueda emerger si no hay un matiz integrador”. El Dr. Pablo Cazaban sumó algunas líneas de acción interesantes en el encuentro. “Nosotros tenemos ansias de transformar la realidad. Aquí hay una construcción política en serio, queremos tener una existencia electoral en el futuro y lograr ser una opción mejoradora para lo que hoy ofrece la política provincial”.

El abogado penalista Pablo Cazaban

El encuentro abrió un espacio de dialogo con la vocación de resolver las problemáticas de los mendocinos y mendocinas. Gabriela Lizana, conductora de este espacio provincial, invitó a los participantes a una gesta por Mendoza. Trabajar y construir consensos, escuchar a los actores reales de la provincia, a los productores y productoras, ciudadanos y ciudadanas, “la estructura del Frente Renovador de Mendoza se ha fortalecido”.