Política en Off: La precoz prolijidad radical, el massismo tiene cara de mujer y el misterioso hombre de la heladera verde

La prolijidad de la UCR en medio de las tensiones

Fue un fin de semana de tensiones veladas en el radicalismo mendocino. El sábado se realizó el congreso ordinario del partido. Si bien se imponía para este evento un clima positivo, por el resultado electoral de este año, había aparecido una arista de conflicto: la idea de impulsar para 2023 la boleta única en remplazo de la lista sábana.

El sector que empuja el proyecto es el de los radicales de la Capital (quienes se suben a lo que propone el propio gobernador Rodolfo Suárez) pero el consenso general con el cornejismo, cuyo aparato podría resultar herido si cambia el instrumento electoral, no fue confirmado.

Casualidad o no, la cita del congreso fue finalmente muy breve, con muchos protagonistas conectados en forma virtual. Y el tema de la boleta única no apareció en los discursos. Tan rápido resolvieron todo en el comité Provincia el sábado en la mañana que muchos se mostraron sorprendidos: a las 11, en el edificio de calle Alem ya no había nadie y las puertas estaban cerradas.

Mientras algunos destacaron la “prolijidad” y el “orden” de la reunión, que duró poco más de una hora, otros decidieron dejar señales políticas potentes, como el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez. Aunque fue uno de los que participó del congreso vía notebook, publicó en Twitter fotos en un café rodeado de otras figuras capitalinas como Mariana Juri y Nora Vicario.

Participamos con congresales de Capital en el #CongresoUCRMza, donde se destacó la gestión de @rodysuarez en el contexto de pandemia.

Celebramos el mensaje de unidad, para asumir los desafíos que vienen, incluyendo Reforma institucional, boleta única y autonomía municipal plena. pic.twitter.com/8FVAjM7iXM — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) December 4, 2021

Allí, el sobrino del gobernador dejó un texto que refleja su intención de no arriar la bandera de la reforma electoral: “Celebramos el mensaje de unidad, para asumir los desafíos que vienen, incluyendo Reforma institucional, boleta única y autonomía municipal plena”.

El hombre de la heladera verde

El martes pasado en la mañana, intendentes y legisladores nacionales del peronismo mendocinos aparecieron en Casa Rosada. Se reunieron con el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro del Interior Eduardo de Pedro. En los pasillos de la casa de gobierno se cruzaron con el presidente de la Nación Alberto Fernández y se sacaron una foto.

Entre los mendocinos sorprendió una presencia no conocida. Una persona calva que aparece en la foto con el Presidente detrás del intendente Fernando Ubieta (La Paz). Más aún, un fotógrafo captó a esa persona con una heladera verde en las escalinatas de la Rosada.

Peronistas mendocinos en Casa Rosada. Detrás de Ubieta está el misterioso visitante.

En la redacción de Los Andes todos se preguntaban quién era ese misterioso personaje que recorría la Rosada.

Fuentes inobjetables aseguran que el hombre de la heladera verde no es un personaje salido de la mente de Martín Karadagián, sino un amigo del intendente Ubieta, que lo acompañó a Buenos Aires, porque el jefe comunal de La Paz no quiería manejar solo hasta Buenos Aires.

El hombre de la heladera verde

El otro misterio es qué había en la heladera. Lo que llevaban era un chivo congelado, un regalo para el ministro del Interior Eduardo de Pedro. Dicen que Ubieta había prometido llevarle el presente la última vez que estuvieron juntos, porque el funcionario nacional no come muy seguido esas delicias tan comunes por estos lados.

No habrá caja navideña en el Este

Hablando de La Paz, el año pasado la comuna decidió distribuir una caja navideña para que los paceños tuvieran sus platos llenos en la mesa de las fiestas. El 22 de diciembre de 2020, Los Andes informaba que, con un presupuesto de 2.129.200 pesos, según consta en la licitación Nº 6554, la Municipalidad compró 4.000 cajas navideñas que contienen una sidra, un budín, un turrón, una garrapiñada y un pan dulce. También se compraron 4.000 baldes de helado de 3 litros (de tres sabores) y 8.000 kilos de pollo congelado.

Esa decisión del intendente Fernando Ubieta desató una fuerte polémica, que alcanzó cobertura en todos los medios de la provincia.

En aquellos días, Ubieta decía a Los Andes: “decidí que en este año tan malo y particular, todos los paceños tengan para brindar y comer y pasarlo en familia… No entiendo el revuelo que hay. Hay políticos que se gastan millones de pesos en sus fotos en hacerse conocidos para ocupar un cargo. Bueno yo considero que esto es necesario y que todos merecen pasar una fiesta tranquila en familia y felices”.

Este año no habrá caja navideña, pollo y helado. Dicen desde La Paz que la situación es distinta a la del año pasado, cuando la cuarentena había hecho caer fuertemente la economía. Lo que sí habrá, son tres bonos de 2.500 pesos para los empleados municipales, uno en enero, otro en febrero y el último en marzo.

Hebe vuelve a golpear

La renovación de autoridades del Pro de Mendoza tuvo lugar a comienzos del 2021 pero los resquemores por la interna que dejó el proceso están lejos de olvidarse. Álvaro Martínez asumió la conducción del partido en abril, pero un sector liderado por los legisladores Pablo Priore y Hebe Casado apostaba a disputarle el liderazgo al dirigente elegido por Omar de Marchi para sucederlo como presidente de la fuerza macrista.

La lista disidente que se presentaba a las elecciones partidarias no fue avalada por la Junta Electoral del partido y no pudo competir. Esta situación generó reproches y acusaciones cruzadas entre los sectores.

Finalmente, Priore y Casado, junto a otros dirigentes, conformaron una línea interna dentro del partido llamada Propuesta Participativa. Este flamante espacio se unió a la lista liberal de Cambia Ya que compitió en las PASO de Cambia Mendoza comandada por el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu.

Desde ese cisma en el macrismo mendocino, los legisladores disidentes no desaprovechan oportunidad para cuestionar a la actual conducción del Pro mendocino y a De Marchi.

La gran De Marchi pic.twitter.com/SEphwzCCQ5 — HEBE CASADO (@hebesil) December 5, 2021

El domingo, Casado trazó un paralelismo entre la situación que se vivió en el Pro meses atrás y las elecciones de Club Atlético Independiente de Avellaneda. Durante el fin de semana la Junta Electoral del Rojo de Avellaneda inhabilitó la lista opositora llevaba al periodista Fabián Doman como candidato a presidente y que buscaba competir contra Hugo Moyano, quien apuesta a conseguir su tercer período al frente del club.

“La gran De Marchi”, escribió la diputada provincial adjuntando una imagen del comunicado de la lista “Unidad Independiente” que denunciaba la proscripción de la Junta Electoral de la institución deportiva.

El nuevo massismo tiene cara de mujer

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, reconfiguró meses atrás su armado político en Mendoza al impulsar la conformación del partido Frente Renovador Mendoza, luego de las experiencias vinculadas a los dirigentes locales Jorge Difonso y Guillermo Pereyra.

Al frente de esta nueva avanzada del “massismo” en la provincia está la productora vitivinícola del Este y directora del BICE Fideicomisos, Gabriela Lizana, quien encabezó el lanzamiento del partido local a mediados de octubre y ha ido afianzando su vínculo con el líder del Frente Renovador.

De hecho, la última semana la dirigente mendocina se reunió con la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa y referente también del partido fundado por el ex intendente de Tigre.

“Pudimos evaluar el año de trabajo y plantear los desafíos para el próximo. Analizamos temas que serán esenciales para el Frente Renovador de Mendoza: Pymes y mujeres emprendedoras, políticas de género y familia, producción, trabajo y seguridad”, publicó el viernes Lizana en su cuenta de Twitter.

Reunida con @MalenaMassa pudimos evaluar el año de trabajo y plantear los desafíos para el próximo . Analizamos temas que serán esenciales para el Frente Renovador de Mendoza : Pymes y mujeres emprendedoras , políticas de género y familia , producción , trabajo y seguridad . pic.twitter.com/6fXTgkOVlB — Lizana Gabriela (@LizanaGaby) December 3, 2021

La productora rivadaviense está envalentonada con potenciar el armado “massista” en Mendoza que desde el 2015 ha tenido distintas caras e idas y vueltas. La acompañan en esta aventura el senador provincial peronista Bartolomé “Barto” Robles y el ex legislador radical oriundo de Junín, Sandre Maza. También hay un fuerte vínculo con el líder de Protectora, José Luis Ramón, aunque por el momento caminan por partidos separados, aunque son aliados dentro del Frente de Todos.