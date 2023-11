Estalló la interna libertaria por el pacto con Macri y peligra el armado en el Congreso

El acuerdo entre el expresidente Mauricio Macri y el candidato presidencial Javier Milei no solo impactó en Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza entró en crisis por la rebelión de un grupo de legisladores electos contra el “pacto de Acassuso”, expresada a través de un comunicado que generó desmentidas, dudas y sospechas.

La interna libertaria estalló con un documento que empezó a circular en WhatsApp y en redes sociales, donde aparecen las firmas de cuatro diputados nacionales, dos senadores nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres diputados provinciales de Entre Ríos electos bajo el sello de Milei.

“Respetamos la decisión de nuestro candidato a presidente de formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero no podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales”, advierten los libertarios, con duras críticas a Macri: “Moral e ideológicamente es nuestro límite”.

El firmante con mayor conocimiento público es Pablo Ansaloni, uno de los nueve diputados nacionales electos de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Ansaloni es dirigente del partido FE y de la UATRE, el gremio de los peones rurales que condujo durante años Gerónimo “Momo” Venegas, y tiene una trayectoria política zigzagueante que lo llevó por el PJ y Cambiemos.

Desmentidas y sospechas

La crisis tomó una dimensión mayor cuando uno de los que aparecían al pie del comunicado, el diputado electo por Corrientes Lisandro Almirón, desmintió “categóricamente” haber adherido. “Me siento dañado. Tengo la convicción de que vamos a dar vuelta esta elección el 19 y estoy trabajando en consecuencia. Estoy sorprendido y confundido”, dijo a Radio Dos de Corrientes.

Almirón afirmó que se encuentra “trabajando en la cuestión territorial y en la fiscalización” de cara al balotaje. “Estoy trabajando para que Milei sea presidente. Ahora van a salir a decirme barbaridades, pero no tengo absolutamente nada que ver con un posicionamiento de este tipo”, insistió.

Por si fuera poco, no supo responder sobre otra correntina que figura en el documento, la futura diputada del Parlasur Fabiana Martín, y hasta admitió que “no la conoce”, en una muestra de la falta de diálogo que hay dentro del espacio.

“No la conozco. En el espacio hay gente de distintos sectores políticos y hay mucha gente que no conozco, así como tampoco conozco a la gran mayoría de los que están en el comunicado. Estoy trabajando en Corrientes, fui a dos reuniones. No los conozco”, reconoció Almirón.

Otro que negó haber estampado su firma es Gerardo González, diputado nacional electo por Formosa. “Quiero aclarar que estoy totalmente convencido con las ideas de la libertad y alineado de punta a punta, desde los inicios hasta el final, con Javier Milei. Sus decisiones yo las acato fielmente como referente de La Libertad Avanza”, explicó al sitio Noticias Formosa.

Como si no bastara con las dos desmentidas, circularon dos versiones del mismo comunicado: en la primera hay 11 firmas, y en la segunda se amplían a 13.

Además de los mencionados Ansaloni, Almirón, Martín y González, en la versión final figuran los senadores Ivana Arrascaeta (San Luis) y Bruno Olivera (San Juan); la diputada Victoria García (San Juan); los parlamentarios del Mercosur Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis); y los diputados provinciales de Entre Ríos Gladys Salinas, Carlos Damasco y Julia Calleros Arrecous.

¿Se rompe en el Congreso?

El comunicado es ambiguo respecto del alcance de la postura: no aclara si se trata de una ruptura total o parcial. Con esta segunda opción, los “rebeldes” podrían funcionar en bloques separados, pero bajo el paraguas de un interbloque más grande, manteniendo el sello de La Libertad Avanza.

A partir del 10 de diciembre, el espectro libertario contará con 93 diputados y siete senadores, pero esos números podrían variar si el acuerdo entre Milei y Macri se traduce finalmente en una alianza parlamentaria.

“Reafirmamos nuestra pertenencia a La Libertad Avanza. En tal sentido, vamos a seguir trabajando para que las ideas de la libertad crezcan en cada rincón de la Patria. Formaremos y conformaremos bloques políticos en todas las legislaturas, en todas las ciudades y en el Parlamento argentino con ese objetivo”, expresa el comunicado de la polémica.

Seguí leyendo