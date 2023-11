Macri en modo campaña: “Somos el cambio o no somos nada, por eso voto a Milei”

Mauricio Macri reiteró este miércoles su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, rumbo al balotaje del 19 de noviembre, al decir que votará al economista libertario porque “somos el cambio o no somos nada”.

“Llegamos a este momento del balotaje, donde uno ya no elige, sino que vota en contra del que no quiere que sea el Presidente”, expresó el expresidente Macri al hablar en un foro convocado por la consultora Abeceb.

El exmandatario compartió escenario con el exmandatario del Gobierno español Mariano Rajoy. Macri afirmó que Milei propone “un cambio de raíz en la Argentina”, aunque afirmó que tiene con el libertario “ciertas diferencias, que en el Congreso se pueden equilibrar”.

Al candidato de LLA lo caracterizó como “lo bueno, lo distinto, no gobernó, no robó, no mintió”. “Del otro lado tenemos una persona que tiene una larga trayectoria: fue menemista, duhaldista, kirchnerista”, afirmó.

Sobre su paso por la intendencia de Tigre, afirmó que “por algo los pago chicos te conocen y ya nadie los vota a los Massa en Tigre”.

Macri sostuvo que “en 2013 me vino a ver”, en alusión a Massa, “para decirme que iba a terminar con el kirchnerismo” y “luego se terminó aliando para volver al poder, luego de que había prometido que nunca más iba a estar con ellos”.

Sobre el ministro de Economía, Macri agregó que “en una semana y media tiene más inflación que el 90 por ciento de los países del mundo tiene en un año”.

“Fabricó nuevos pobres, bajó el salario real desde 2019 a la mitad y el nivel de descontrol de la economía llevó a que hayamos colapsado en el abastecimiento de combustible”, expresó Macri sobre el candidato presidencial del oficialismo.

Por último, el expresidente pidió no escuchar “la campaña del miedo” al decir que “ellos siempre vuelven con la campaña del miedo, la narrativa de que te van a sacar los derechos, pero lo que todos soñamos es con terminar con los privilegios de unos pocos”.

“Miedo tenemos que tener de seguir así”, sostuvo Macri, y consideró que “el cambio es aquí y ahora, y como decía Patricia (Bullrich), tiene que ser para siempre”.

Seguí Leyendo