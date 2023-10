Macri dijo que Milei es “una incógnita” pero igual lo apoyó: “Somos el cambio o no somos nada”

El expresidente Mauricio Macri hizo un llamado este domingo para votar por Javier Milei en el balotaje que se llevará a cabo el 19 de noviembre. Dijo que Milei es “una incógnita” y presentó a Sergio Massa como el candidato con una extensa trayectoria cuestionable.

En una entrevista en el programa de Jorge Lanata, “Periodismo Para Todos” de El Trece, Macri defendió su apoyo al libertario: “Milei no gobernó, no robó, nunca mintió y no sabemos qué va a hacer. Las certidumbres están en toda la trayectoria de Massa. Ahí hay mucha información. Tuvo y tiene mucho poder. El tema es continuar en este sendero decadente o, con todos los miedos que nos han dado siempre a los argentinos a introducir un cambio, darle una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado”

Macri continuó haciendo un repaso crítico de la carrera de Massa, destacando su participación en diferentes etapas políticas en Argentina, desde el menemismo, el duhaldismo y hasta su rol en el kirchnerismo. También mencionó su paso como Jefe de Gabinete durante la presidencia de Cristina Kirchner y su intento posterior de distanciarse de su propio gobierno.

“Lo apoyé, le cedí el lugar, fue primero en la lista y ganó. Era el candidato a presidente puesto y le duró diez minutos. Cuando perdió, volvió a acercarse al kirchnerismo”, dijo sobre el ministro de Economía y lanzó “ahora de golpe es una garantía republicana porque recita el preámbulo como lo hacía Alfonsín”.

El exmandatario se refirió a las elecciones presidenciales y expresó: “63 por ciento de la gente dijo que quiere un cambio profundo”. “No queremos seguir más con este modelo decadente, opresor, patotero y maleducado. El capitalismo de amigos. Tenemos que seguir haciendo un acto de humildad. Cometimos una cantidad de errores que llevó a que los jóvenes hayan decidido que el que representaba el cambio, de acá en adelante, es Javier Milei”.

Macri también elogió la “humildad” de Patricia Bullrich por sentarse y reconciliarse con Milei después de haber sido fuertemente criticada por él. Aunque reconoció que existen diferencias entre los dos espacios políticos, evaluó sobre la unión: “No nos hicimos libertarios, nuestra candidata era Patricia. Hicimos campaña por ella y votamos por ella. Pero se dio que el cambio se dividió en Javier, en Patricia y en el gringo Schiaretti y que es una mayoría importante”.

Finalmente remató: “No creo que esta discusión sea Milei sí o Milei no. Es cambio sí o cambio no, y Massa si o Massa no. Entendemos que somos el cambio o no somos nada”.

