En Mendoza, el PJ sacó el peor resultado de los últimos 24 años en elecciones presidenciales

El peronismo hizo en Mendoza su peor elección presidencial desde 1999. Y profundizando un poco más, desde la vuelta a la democracia, fue su segunda peor elección.

Mendoza ha sido históricamente una provincia que, en líneas generales, aportó al Partido Justicialista un buen caudal de votos. Desde el retorno a la democracia se celebraron 12 elecciones nacionales para presidente y vice, entre generales y balotajes, sin contar las PASO, en las que el peronismo ganó la mitad: seis.

En el retorno de la democracia, Ítalo Lúder, el candidato del Partido Justicialista logró el 35,90% de los votos.

En 1989 la fórmula de Carlos Menem-Eduardo Duhalde sacó 40,66% y se impuso en la provincia.

Continuando el ciclo menemista, en 1995, en Mendoza el 47,59% votó a la fórmula del PJ. Luego pasaron las elecciones de 1999 y 2003 en las que el peronismo oficial flaqueó.

En la primera de ellas, se dio la peor elección de la historia desde el retorno a la democracia para el peronismo en Mendoza, cuando la fórmula Duhalde-Palito Ortega solo cosechó 20,13% de los sufragios, frente al tándem radical que llevaba a Fernando de la Rúa y a Carlos “Chacho” Álvarez.

De esta forma, podríamos decir que en la década de los noventa fue en 1999 cuando el peronismo tuvo su mayor decepción. Ahora pasemos al “post 2000″.

Resultados del PJ a presidente en 40 años, en Mendoza. Gustavo Guevara.

En 2003 la situación para el peronismo tiene algunas variantes. Es que los discípulos de Perón no estuvieron en una única boleta. Además de la fórmula Néstor Kirchner-Daniel Scioli, se presentó la del puntano Adolfo Rodríguez Saá y Melchor Posse, que venían a representar al “peronismo del interior” y la del, hasta entonces, dos veces presidente de la Nación Carlos Menem, acompañado por Juan Romero (gobernador de Salta).

En dicho acto electoral la fórmula de Néstor Kirchner recibió una gran paliza y salió cuarta, cosechando solo 9,7% de los votos, pero en honor a la verdad, a ese porcentaje hay que sumarle el que cosechó la lista de Rodríguez Saá, que sacó 35,58% y la de Menem que fue votada por el 18,47% de los mendocinos. La fórmula liderada por Rodríguez Saá ganó en la provincia.

Ciclo K

El ciclo kirchnerista y la autoproclamada “década ganada” tuvo, en nuestra provincia, la época de mayor aceptación para el peronismo desde el retorno a los comicios democráticos. En 2007 la fórmula que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner ganó frente a sus competidores, en una elección histórica para el peronismo, con el 54,91% de los votos. El primer lugar, claramente, fue para los peronistas. El segundo lugar fue para el “peronismo de centro” que encabezaba Roberto Lavagna, y que a nivel país salió tercero, con el 16,49% de los votos. El tercer lugar en nuestra provincia, y que en las nacionales salió segundo, fue para la Coalición Cívica liderada por Carrió. En Mendoza cosechó solo 11,53%.

Estos números dan un mejor pantallazo de lo que fue esta elección: CFK cosechó 489.922 sufragios, mientras que Lavagna fue votado por 147.102 mendocinos y Lilita Carrió por sólo 102.903. Esto implica una diferencia a favor de CFK con respecto al segundo competidor de 342.820 votos, mientras que con respecto a la Coalición Cívica tuvo una diferencia de 387.019 votos.

Podríamos decir que el ciclo kirchnerista inaugurado en 2003 (en este momento el gobernador santacruceño no era una figura conocida para la gente del interior) pero que tiene sus consecuencias políticas, sociales y económicas en 2007 al transcurrir cuatro años de período de gobierno, contó con una gran aceptación para el pueblo mendocino.

De hecho, en las dos elecciones en las que se presentó CFK, en Mendoza ganó. En 2011, la hasta entonces presidenta, opta por su reelección y logra, tras cuatro años de gobierno cristinista, ganar en la provincia con el 44,94% de los votos.

En 2015, cuando se dio por primera vez un balotaje desde el retorno de la democracia, empieza la infelicidad para el peronismo. En nuestra provincia ganó la alianza macrista en la general y en el balotaje. Pero es significativa la diferencia entre esta segunda vuelta en la que Daniel Scioli, candidato del kirchnerismo, sacó 41,30%, mientras que Macri obtuvo el 55,94% de los votos.

En 2019, en las PASO, Alberto Fernández y CFK sacaron 40,99% de los sufragios, ganando así la elección en nuestra provincia. Pero el PJ no pudo mantener estos números en las generales, cuando Mauricio Macri se impuso con el 50,02% de los votos, frente a un Fernández que descendió porcentualmente a 37,83 puntos.

En 2023, en el balotaje en el cual se impuso Javier Milei por sobre Sergio Massa, el peronismo apenas alcanzó el 28,85%. Esta elección se convierte, para el PJ, en la segunda peor de la historia desde la vuelta a la democracia. Del otro lado, Milei obtuvo 71.14%.

Qué pasó en los departamentos

El balotaje dejó algunas particularidades: el mapa de Mendoza se pintó de morado, color de La Libertad Avanza, despintando dos departamentos peronistas: La Paz, del kirchnerista Fernando Ubieta y Santa Rosa el de la presidenta del Partido Justicialista, Flor Destéfanis.

En las elecciones generales de octubre estos dos distritos habían inclinado la balanza en favor del candidato de Unión por la Patria. Esto cambió por completo en el balotaje. En territorio de Destéfanis, el libertario sacó 55,36% y el ministro de Economía 44,63%. En las generales esto había sido al revés: Massa había ganado en este departamento con el 41,5% de los votos, mientras que, el libertario en ese momento quedó lejos con el 36% de los sufragios.

En otro departamento donde el color celeste se transformó en violeta es La Paz, otro refugio del peronismo. En las generales Massa se había consolidado con el 45% de los votos, Milei había quedado relegado a un segundo puesto con apenas 27,2%. En el balotaje la historia fue completamente distinta; el “león” dio vuelta la elección y ganó por apenas 1%. El 50,50% de los paceños eligió a Milei, mientras que, Massa quedó en un segundo puesto con el 49,49%.

Otro departamento peronista en donde Milei arrasó fue en Tunuyán, territorio de Martín Aveiro. El presidente electo pisó fuerte y sacó el 72,55% de los votos; su contrincante apenas logró un tímido 27,44%. El crecimiento del libertario en este caso fue significativo. En las generales sacó 15.808 votos y en el balotaje 24.032. Este aumento de casi diez mil votos, no se explica por la suma de los votos de la oposición que quedó afuera de la contienda, ya que Patricia Bullrich, en ese momento, sacó 6.210 lo cual no sería suficiente para explicar los otros votos extras que sacó el “león”. En términos porcentuales, LLA creció 6 puntos de forma orgánica y no por traslado de votos.

En Lavalle, territorio peronista de los Righi, LLA ganó tanto en las generales como en el balotaje. En la primera vuelta el peronismo sacó apenas 36,9% lejos del 41,5% de los liberales. En esta segunda vuelta, Milei logró 59,93% de los sufragios, mientras que Massa sumó cuatro puntos y llegó al 40,06% de los votos.

En Maipú, donde gobierna Matías Stevanato, la historia se repitió en ambas elecciones. Milei le sacó en primera vuelta 24 puntos al peronista. En el balotaje la diferencia se acentuó aún más: Milei cosechó 73,41% de los votos y el candidato del peronismo apenas un 26,58%.

En San Rafael, los hermanos Omar y Emir Félix tampoco ayudaron a Massa. El libertario ganó ambas elecciones. En primera vuelta, la diferencia fue de 16%. En segunda el libertario sacó 68,87%, su rival solo 31,12%.