Jorge Difonso y Germán Vicchi serían los jefes de La Unión Mendocina en la Legislatura

Con la asunción de los nuevos legisladores realizada, La Unión Mendocina dejó de ser un frente electoral y pasó a establecerse como un nuevo espacio político con incidencia concreta en la Casa de las Leyes, que buscará mostrarse cohesionado, a pesar de su composición heterogénea y las posiciones ideológicas contrapuestas que conviven en sus filas.

En ese marco, el espacio liderado por Omar De Marchi trabajó durante este fin de semana en un esquema “borrador” con las posibles autoridades en cada cámara, que será oficializado en las próximas horas. LUM funcionará como interbloque y cada espacio tendrá su autoridad respectiva por su lado. El sancarlino Jorge Difonso (Unión Popular) fue propuesto como jefe en Diputados y Germán Vicchi (Pro) como titular en el Senado.

En Diputados habrá un bloque mayoritario de demarchistas “puros”, es decir de integrantes del Pro disidente. Se llamará “Juntos por la Libertad” en alusión a la alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei a nivel nacional. El presidente será Gustavo Cairo y lo acompañarán cuatro legisladoras: Laura Balsells Miró, Jimena Cogo, Cintia Gómez y Stella Huczak. Hasta hace poco contaban a Gabriel Vilche con ellos, pero finalmente el sanrafaelino rompió con LUM tras votar a favor del Presupuesto 2024 con el radicalismo (ver abajo).

Los sancarlinos Difonso y Rolando Scanio (intendente saliente) formarán el bloque de Unión Popular, el partido provincial que mantiene el gobierno en ese departamento del Valle de Uco.

Completarán el interbloque otros dos monobloques: el del Partido de los Jubilados, ocupado por Edgardo Civit Evans, y el de la polémica funcionaria de Las Heras, Janina Ortiz, que aún no se conoce su nombre.

Por el lado del Senado, Vicchi también encabezará el bloque de Juntos por la Libertad, que lo integrarán Gabriel Pradines, Valentín González y Martín Rostand. El Partido Demócrata tendrá su monobloque con Armando Magistretti y tres dirigentes de distintos espacios formarían un bloque en común llamado “La Unión”, liderado por el sindicalista peronista Ariel Pringles. Allí se ubicarán Flavia Manoni (Compromiso Federal) y Marcos Quattrini (Coalición Cívica).

En cuanto a las autoridades que también deberá postular LUM, en la Cámara de Diputados Balsells Miró sería propuesta como vicepresidenta 2° y Citi Evans como vicepresidente 5°. Por el lado del Senado no quisieron deslizar nombres.

Germán Vicchi será el jefe del Interbloque La Unión Mendocina Foto : Orlando Pelichotti

La articulación de los interbloques

Jorge Difonso dijo que aún restan ajustar detalles para confirmar las autoridades, en reuniones que mantendrán este lunes. En ese marco, se mostró dispuesto para tomar la responsabilidad de coordinar y ser la voz de LUM en la cámara baja. “Estoy para sumar y consolidar La Unión Mendocina, pero no está resuelto ni definido”, le dijo a Los Andes.

En ese tono, sostuvo que “el interbloque va a reunir a todos los matices del frente con una impronta 100% mendocina para los temas que se traten. Vamos a seguir la línea que planteamos en la campaña provincial”. El exintendente de San Carlos se propone la tarea difícil de debatir seriamente todas las diferencias, de modo de votar en conjunto, “priorizando lo mendocino”.

Sin embargo, puede haber temas en los que los intereses se vean encontrados y se vote dividido, como la minería específicamente. Así lo dejó en manifiesto el diputado Gustavo Cairo: “Tendremos una coordinación previa de los temas y si hay posturas distintas, votaremos diferente. Por ejemplo con el tema minería, es conocida la postura de Difonso y la mía con respecto a eso. Él probablemente vote en contra sobre algún proyecto y yo a favor. Pero la idea es coordinar la mayoría de los temas, como sucede en todos los interbloques, tratando de votar igual”.

En el Senado, Vicchi también guardó prudencia, a la espera de las charlas que mantendrán este lunes. Le respondió a Los Andes que “obviamente” está dispuesto a asumir como titular del interbloque, pero lo que definirán primero será quién ocupará la vicepresidencia de la Cámara.

Para el legislador demarchista el desafío será “la consolidación del espacio y ser una oposición constructiva que defienda los intereses de Mendoza. Sin lugar a dudas nos vamos a plantar en todos los temas institucionales que hacen a la transparencia del Gobierno”.

“La idea es trabajar y dialogar con todos los espacios”, manifestó Vicchi en relación a que la oposición en conjunto dividirá la cámara en dos frente al oficialismo.

“Buscamos mejorar las bases de la provincia y vamos a seguir en ese camino. Queremos ser escuchados y eso es algo que no pasó en el cierre del presupuesto. Quedó claro que fuimos el único espacio que no fue escuchado”, manifestó.

Y aseguró que “durante el gobierno de Suarez fue una constante que revoleen proyectos y que no se puedan hacer aportes. Esperamos que eso cambie, porque las distintas miradas son las que potencian y ponen en valor un proyecto”.

El Senado tiene la particularidad de aprobar o no los pliegos judiciales que llegan con el aval del Ejecutivo. En el último tiempo algunas designaciones cobraron notoriedad por vínculos políticos con la UCR. En ese marco, con ocho senadores, LUM tendrá más peso que el periodo anterior.

“Nosotros ya venimos planteando diferencias en esos aspectos, así que espero que el Gobierno haya entendido los mensajes que hemos dado y los pliegos que acompañen no sean de gente afiliada al radicalismo. A nosotros nos interesa una Justicia independiente y para eso necesitamos saber que sea gente que venga de carrera judicial”, señaló.

La salida de Vilche

El diputado provincial Gabriel Vilche (Pro) dejó el grupo de La Unión Mendocina y volvió al oficialismo. El diputado explicó a Los Andes los motivos de su salida de LUM, lo que para él en realidad se trató de cumplir con un “mandato”, tras ser electo en 2021 como legislador por Cambia Mendoza. Aseguró que el regreso no tuvo que ver con que Omar de Marchi lo llamara “traidor”.

“Yo siempre manifesté mi voluntad y no me parece correcto que si ingresás por una lista en el que fuiste oficialismo, a mitad de mandato pases a ser oposición”, indicó. Y dijo que la acusación de “traidor” por parte de De Marchi, “coincidió” casualmente con el recambio legislativo y su decisión de no formar parte de LUM. Es decir, no fue el desencadenante.

El diputado provincial Gabriel Vilche Foto: Orlando Pelichotti

“No voy a negar que me cayó mal el exabrupto del tuit, por un voto que no cambiaba nada. Pero entiendo que puede ser parte de su carácter temperamental. Creo que en algún momento nos vamos a sentar a charlar para arreglar las cosas”, comentó.

“Yo lo respeto muchísimo a Omar. Creo que tanto él como Alfredo Cornejo son los dirigentes más importantes de la política mendocina. Incluso los dos tienen muchísimo por entregar y me gustaría que estuvieran juntos, pero eso me excede”, comentó.

Y cerró: “Mi decisión de votar el Presupuesto de forma afirmativa tiene que ver con eso, con la coherencia, la lógica y evitar que el mendocino de a pie sea el que termine pagando los platos rotos de una decisión política”.