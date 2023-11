Política en Off: furia de las féminas radicales, la vuelta de Pedro a la presidencia de la Corte y el banquete lavallino

Furia de las féminas radicales

La designación de Griselda Petri en la vicepresidencia de la UCR sorprendió a más de uno. Definido que el cornejista Andrés Lombardi se quedaba con la conducción, quien lo secundaba y el cargo de Secretario General marcaba el mapa radical.

La hermana del ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio quedó definida. Hay un detalle llamativo y es que el cierre de listas fue el viernes 17 de noviembre pero se dieron a conocer los nombres casi una semana después. Eso alimenta la versiones de que la joven Petri no era la primera opción.

Varias mujeres radicales montaron en cólera cuando supieron la decisión. Varias no digieren la elección de Hebe Casado (Pro) como vicegobernadora y el nombre de Griselda Petri colmó algunas paciencias.

La nueva conducción del radicalismo encabezada por Andrés Lombardi y Grisela Petri (de rojo), hermana del candidato a vicepresidente Luis Petri. Completan la imagen Florencia Lima (titular de la Juventud Provincial) y Agustín Boato (vice de la JR).

Algunas militantes de varios años aseguran que nunca la vieron en actividades partidarias. Hasta mencionan un grupo de WhatsApp en el que hay casi 270 mujeres radicales de distintas partes de la provincias y del cual Griselda Petri no participaba. La agregaron al tiempo que la confirmaban como vice.

“Las que militamos desde hace tiempo no la vimos jamás. Algunas ni sabían que el Luis tenía una hermana. Hay una calentura...no es ni militante, no hizo nada por el partido. De repente es la vice del Comité Provincia y viene del sector de alguien que no ganó nada”, largó furiosa una mujer radical con varios años de militancia.

Pedro volvió a la presidencia

La renovación de autoridades de la Suprema Corte se hará este lunes al medio día, cuando están convocados los miembros del máximo tribunal de la provincia al concilio supremo para hacer la votación que definirá al presidente y a dos vicepresidentes, quienes tendrán a cargo la administración de la caja judicial.

El mandato de Dalmiro Garay venció el sábado 25, por lo que es de estilo que lo reemplace el ministro de mayor edad hasta que se elijan las nuevas autoridades. “Obviamente, el más viejo es Pedro Llorente”, dijo discretamente un supremo.

Llorente es miembro de la Suprema Corte desde el año ‘87, cuando fue impulsado por el entonces gobernador Santiago Felipe Llaver. Además, Llorente fue varias veces presidente de la Corte: tuvo cinco mandatos desde 1993 hasta 2003 y volvió a la titularidad del tribunal por tres periodos consecutivos entre 2011y 2017. En total ocho mandatos y, ahora, un reemplazo fugaz hasta que hoy los siete magistrados voten al nuevo presidente.

No pasó ni a despedirse

En cada recambio legislativo se despide la mitad de cada Cámara y en varios casos, las retiradas son de casi desconocidos. Son varios los legisladores y legisladoras que pasan sin pena ni gloria. Aunque algunas ausencias también pasaron desapercibidas.

Fue el caso de Bartolomé Robles, el senador sanmartiniano que no fue ni a la última sesión. Hace bastante que viene sesionando por Zoom argumentando distintos problemas. La última foto propia publicada es de agosto y militando la campaña de Sergio Massa.

En San Martín, seguimos reuniendo dirigentes y coordinando acciones para #DefenderALaPatria #UnionPorLaPatria pic.twitter.com/iUPYKhLmRE — Barto Robles (Bartolomé Robles) (@bartolomerobles) August 4, 2023

Varias notas presentadas por el bloque justifican sus ausencias que han avergonzado a más de un empleado legislativo. Los legisladores cobran muy, pero muy, por encima de la línea de pobreza. “Y del otro lado lo ves al Juan Carlos Jaliff que está jubilado y viene a colaborar sin pedir plata”, contaron el día de la despedida.

Banquete lavallino

Siguiendo con los legisladores que se van, hay alguien que se ganó el cariño no sólo de sus pares sino también de varios empleados legislativos. Hablamos de Edgardo González, el diputado lavallino que asumirá la intendencia en su comuna luego de animarse a hacerle interna al senador Gerardo Vaquer, el elegido por el jefe comunal actual, Roberto Righi para sucederlo.

Mientras varios legisladores iban sacando sus cosas de las oficinas y algunos nuevos llegaron con sus propios muebles, el intendente electo priorizó compartir los últimos momentos y brindar por los cuatro años compartidos.

Cuentan que en uno de los pisos de la Cámara de Diputados armó un banquete que incluía pernil, empanadas y sanguchitos que pagó de su bolsillo. “Es muy buen tipo, la verdad se lo va a extrañar”, contaron por los pasillos legislativos.

Lamento lasherino

Explotó todo en Las Heras después de la derrota de Daniel Orozco no sólo en sus intenciones de ser vicegobernador acompañando a Omar De Marchi. También porque Martín Bustos perdió frente a Francisco Lo Presti y el actual intendente pierde el control de la comuna.

Bustos tomó distancia y renunció a su cargo como Secretario de Obras con una carta incendiaria que publicó en las redes sociales. Ahora parece un opositor más cuando hasta hace poco, era uno de sus principales defensores.

Las críticas también alcanzan a Janina Ortiz, la influyente Secretaria de Gobierno de Las Heras. La flamante diputada estuvo afuera de la Legislatura junto a una barra de vecinos que insultaron a Emanuel Fugazzotto, diputado por el Partido Verde, y uno de los férreos opositores a la asunción de Ortiz por las causas judiciales que tiene en su contra y el pedido de desafuero que ha solicitado el Ministerio Público Fiscal.

Esto trae Janina Ortiz y la Unión Mendocina a la legislatura, más que nunca creo que la moral para ella no existe. pic.twitter.com/3hBYsUQw76 — Emanuel Fugazzotto (@EFugazzotto) November 23, 2023

Volviendo a la interna de Las Heras, Bustos lanzó una dura publicación en sus redes, tras los insultos a Fugazzotto. “Pido disculpas públicas a los vecinos, a los políticos y a los periodistas y a todo el mundo que alguna vez me escuchó o leyó defendiendo a esta mujer. En un par de semanas me demostró lo que es. Es todo lo que la política NO necesita”, escribió Bustos en las redes sociales.

Pido disculpas públicas a los vecinos, a los políticos y a los periodistas y a todo el mundo que alguna vez me escuchó o leyó defendiendo esta mujer. En un par de semanas me demostró lo que es. Es todo lo que la política NO necesita https://t.co/b3vtmLd2DV — Martin Bustos (@martinbustos1) November 24, 2023

La respuesta de Ortiz no tardó en llegar y da vueltas por las Novedades de WhatsApp. “Gracias a Dios la gente no te votó, te cortó de la boleta. Tanto Daniel y yo sacamos más votos que este señor, los vecinos nos creyeron y acompañaron pero a este señor la gente se dio cuenta lo que era y decidió cortarlo de la boleta. Perdón a los vecinos por haber creído y haber apoyado a una mala persona”, escribió la diputada.

El corte de boleta es en sentido figurado, ya que en la elección provincial no se usó la clasica boleta sábana, sino la única, en la que los cortes se reemplazan por cruces en casilleros.