El paro nacional docente tuvo nula adhesión en las escuelas de Mendoza

Después de rechazar la primera oferta que presentó el Ejecutivo provincial en paritarias, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) adhirió al paro nacional que convocó CTERA en contra de la eliminación del Fondo Nacional para el Incentivo Docente (Fonid), llevada adelante por el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza realizada este jueves tuvo nulo impacto en las escuelas, según confirmó la Dirección General de Escuelas. Fue el propio ministro de Educación, Cultura e Infancias y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, quién lo comunicó.

“Hoy fue un día de clases normal. Nosotros hicimos un corte de asistencia a las 10 de la mañana y en los distintos niveles tenemos un 99% de asistencia, así que estamos en los parámetros de lo que es un día normal de clases en la provincia”, dijo ante la consulta de Los Andes, luego de presentar dos proyectos educativos en la Legislatura.

En tanto, desde el SUTE manifestó el secretario gremial Gustavo Correa que “en varias escuelas se han adherido y el acatamiento es dispar, pero se empieza a discutir entre los docentes al paro como una herramienta de lucha frente al ajuste que estamos viviendo. Hay mucho debate sobre la necesidad de construir un paro masivo”.

La decisión de realizar este paro se fundamenta en las acciones del Gobierno nacional que, según CTERA, apuntan a “deteriorar la educación pública”.

En este sentido, la Ctera reclama la restitución del piso salarial a nivel nacional, así como el envío de fondos para programas educativos y un aumento inmediato para los profesores jubilados, entre otras reivindicaciones.

La medida de fuerza no solo incluirá el paro, sino también la participación en una marcha en Neuquén en conmemoración del aniversario del asesinato del docente Carlos Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007. Además, se prevén movilizaciones en diversas ciudades del país.

Polémica por policías en escuelas

Desde el gremio denunciaron que hubo “amedrentamiento” policial, con efectivos en varias escuelas en distintos departamentos, “controlando” la asistencia de los maestros.

“Esto pasa hoy en las escuelas de Mendoza. En un día de paro, la policía recorre amedrentando a los trabajadores. En lugar de proteger a la ciudadanía, @MendozaGobierno pone a las fuerzas de seguridad en función de la persecución, recordando los peores momentos de nuestra historia”, publicaron en las red social X.

Esto pasa hoy en las escuelas de Mendoza. En un día de paro, la policía recorre amedrentando a los trabajadores. En lugar de proteger a la ciudadanía, @MendozaGobierno pone a las fuerzas de seguridad en función de la persecución, recordando los peores momentos de nuestra historia pic.twitter.com/KvFWZAYzAq — SUTE (@sutemendoza) April 4, 2024

Desde el Gobierno, tanto la DGE como el Ministerio de Seguridad y Justicia, descartaron que hayan acudido a controlar a los docentes. Fuentes de la cartera que dirige Mercedes Rus indicaron que “la policía visita escuelas como todos los días y no hemos mandado efectivos a realizar controles de asistencia”. En tanto, que desde el gobierno educativo, manifestaron que “no es necesario enviar a la Policía para un control de asistencia, porque para eso está el GEM”.

Rechazo a la primera oferta

En el plano estrictamente provincial, ayer el Ejecutivo provincial recibió al SUTE para presentarles una oferta salarial que consistió en incrementos del 10% para abril, un 10% para mayo y otro 10% para el mes de junio.

Desde el SUTE lo calificaron de “absurdo”, al sostener que los sueldos iniciales “no tendrán ningún tipo de suba, ya que todo lo absorberá el fondo compensador, que es el que lleva el salario de un docente que recién se inicia a $290.000″.

El gremialista Correa sostuvo en diálogo con este medio que la oferta fue “casi una tomada de pelo”, ya que llegó solo el 10% de aumento al básico y estado docente, pero “faltan un montón de cosas”.

En este sentido, expresó que “si no modifican los pisos de la escala salarial no aumentarán los salarios de la mayoría de los docentes”. Indicó además que el Ejecutivo “está cambiando la cláusula de garantía por estado docente, pero el sueldo no se modificaría”, indicó, además de expresar que de igual forma ese 10% cada mes “es insuficiente”.

“Para hacerlo simple: si quieren cambiar el sueldo del docente, suban los pisos de las escalas salariales”, marcó al Gobierno. Como ejemplo, expresó que el 10% de aumento al piso salarial docente, que está en $290.000, pasaría a $320.000. “Pero eso no ocurre en las simulaciones”, advirtió.

Y finalizó: “Les falta mucho para mejorar. O arrancaron de muy atrás, o no tienen pensado aumentar más”.