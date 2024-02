El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) confirmó que, en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), del cual el gremio mendocino es parte, realizarán una movilización a las 18 del lunes 26 de febrero desde el kilómetro cero hasta la Legislatura. Pero no habrá un llamado explícito al paro activo.

‚ÄúEl docente que quiera adherirse al paro puede hacerlo, estar√° amparado en el comunicado de CTERA, pero nosotros vamos a convocar sobre todo a la movilizaci√≥n‚ÄĚ, explic√≥ Gustavo Correa, secretario general del SUTE.

El SUTE adhiere al paro nacional, pero no peligra el comienzo de clases en Mendoza - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El dirigente gremial coment√≥ la situaci√≥n que atraviesa el sistema educativo a nivel nacional: ‚ÄúEs un reclamo nacional que se est√° haciendo, que tiene que ver con la reducci√≥n de fondos contra las m√°s de 200 escuelas que tienen jornada completa, la infraestructura, la situaci√≥n que tenemos con los proveedores, el incentivo docente, la conectividad, los programas especiales de las orquestas infantiles que tienen los programas, las escuelas art√≠sticas, entre otros‚ÄĚ.

‚ÄúEsas son las demandas con las que se est√° planteando el paro del lunes y en Mendoza vamos a concentrar en el kil√≥metro cero a las 18.30 para movilizarnos a la legislatura‚ÄĚ, dijo Correa.

En Mendoza, el Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (SUTE) aceptó la oferta salarial del Gobierno provincial durante el plenario general celebrado en el departamento de Rivadavia. El resultado de la votación fue 169 a favor y 11 en contra.

La propuesta que aceptaron desde el gremio que nuclea a los trabajadores de la educaci√≥n docentes y no docentes, incluye un bono no remunerativo y no bonificable de $90.000 y aumentos del 15% para los meses de febrero y marzo, que se acumulan a los ya acordados el a√Īo pasado de 5,8% en los mismos meses. Tambi√©n, qued√≥ establecida que la pr√≥xima reuni√≥n paritaria se realizar√° el 3 de abril.

El pedido que realizan desde Mendoza, entonces, gira en torno al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cual entregaba dinero desde la Naci√≥n hacia las provincias para que √©stas las distribuyan a los docentes bajo la modalidad de una suma fija de $28.700 pesos por cargo docente o 15 horas c√°tedra si es profesor. Seg√ļn Correa, este monto representa entre el 8% y el 12% del salario docente. Adem√°s, de plegarse en solidaridad con las demandas de CTERA.

EL COMUNICADO DE CTERA

El gremio liderado por la santafesina Sonia Alesso, y en el que también figura en la dirigencia el reconocido sindicalista Roberto Baradel, llevó a cabo un congreso nacional en el cual se resolvió por unanimidad:

1. No inicio del ciclo lectivo con Paro Nacional el día 26/02, con movilizaciones en todo el país.

2. Presentarnos el día 27/02 exigiendo a la Nación la transferencia de FONID, Fondo Compensador y de programas educativos a todas las provincias, regulado por las Leyes 25053, 26075 y 26206

3. Exigir la conformación de la Mesa Paritaria Nacional en el marco del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y del Decreto Reglamentario 457/07.

4. Convocar al Plenario de Secretarios y Secretarias Generales para dar continuidad al Plan de Lucha en caso de no tener respuestas a lo reclamado para el día miércoles 28.

5. Repudiar la persecución política y el Protocolo de Patricia Bullrich. Asimismo exigir el desprocesamiento de los luchadores populares.

6. Fortalecer la unidad con las organizaciones obreras y del campo popular para la construcción de un plan de acción y un paro nacional con movilización.

7. En el marco del Paro Internacional del 8M, realizar jornadas de lucha en todas las jurisdicciones;

8. Defensa de la Jubilación Nacional Docente y de las Cajas Provinciales.

9 Llamamos la m√°s amplia unidad con la comunidad educativa y organizaciones sindicales y sociales para enfrentar el brutal ajuste que pretende imponer el Gobierno Nacional a la Educaci√≥n P√ļblica.