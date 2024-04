Cornejo se reúne con Bullrich: qué le presentará y qué opina de la baja de la imputabilidad

El gobernador Alfredo Cornejo protagonizará una jornada importante en Buenos Aires este jueves, en primer lugar con una reunión con sus pares de Juntos por el Cambio y en la que participará el ministro del Interior, Guillermo Francos, entre otros.

No obstante, también mantendrá un encuentro con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a las 16, donde le presentará una serie de propuestas para el paquete de leyes de seguridad que enviará al Congreso.

“El día jueves vamos a tener una reunión con Patricia Bullrich. Las provincias no tienen competencia sobre los temas de fondo, sino de procedimiento y estamos con la ministra preparando una serie de modificaciones al Código Penal”, manifestó este miércoles en diálogo con la prensa, tras recorrer las instalaciones del Complejo Almafuerte II en Cacheuta.

Se trata de proyectos que fueron elaborados en conjunto por el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, contó Cornejo.

Anticipó que uno de ellos tiene que ver con elevar la pena al delito de encubrimiento.

“La mayoría de los casos que fracasan y la ciudadanía los ve en un barrio, es cuando roban cosas y aparecen como encubrimiento. Porque con la sola mención de ellos, de decir ´lo compré o me lo dejaron acá´ cuando roban una moto o una bicicleta, pasa a ser encubrimiento”, explicó.

Y agregó: “Creemos que sí se modifica la figura de encubrimiento y tiene una penalidad alta, no tendrían incentivos para declarar que no lo robaron. Estamos trabajando sobre eso y hay varias propuestas más”.

Qué opina Cornejo de la edad de la imputabilidad

Por otra parte, Cornejo fue consultado por la posible baja de edad de imputabilidad a los 14 años, proyecto en el cual trabaja el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

El gobernador se mostró a favor y dijo que la Provincia está preparada para avanzar en ese sentido, sí se produce la modificación.

“El desarrollo psicológico de los menores no tiene una edad tan definida. Hay chicos de 15 años que son profesionales de la delincuencia y otros que no tienen el mismo nivel de desarrollo, por lo cual no hay que ponerse anteojeras ideológicas al respecto”, sostuvo.

Y aseveró: “Tenemos que ser efectivos, hay crimen organizado que usa a los menores justamente para hacer el trabajo sucio. Lo que creemos es que estamos sumamente preparados para combatir eso si cambia la legislación”.