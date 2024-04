La advertencia de Cornejo a los gremios sobre la nueva propuesta que ofrecerá el Gobierno

El Gobierno provincial retomó este miércoles las reuniones paritarias para comenzar a delinear los ajustes salariales de los trabajadores de la Administración Pública, que cerraron incrementos por el primer trimestre del año y que ahora afrontan negociaciones para abril, mayo y junio.

El primer encuentro en la subsecretaría de Trabajo no tuvo fuertes acercamientos, y los tres gremios que recibieron propuestas, que fueron el SUTE, ATE y Ampros, las rechazaron. De esta forma, todo seguirá la semana que viene, cuando retomen el cuarto intermedio que solicitó el Poder Ejecutivo a partir del miércoles que viene.

La propuesta que no se aceptó fue para todos por igual: un 10% para abril, un 10% para mayo y otro 10% para el mes de junio.

Segunda propuesta

Quien hizo referencia a una segunda propuesta salarial fue el gobernador Alfredo Cornejo. En diálogo con los medios en un actividad en el predio de la cárcel Almafuerte II, adelantó que harán “una propuesta en dos etapas, como hicimos anteriormente”, en referencia a las negociaciones que se dieron en los primeros meses del año.

No obstante, advirtió que la mejora salarial “no va a andar lejos de lo que estamos ofreciendo, porque ofrecemos cosas que podemos realmente pagar”.

Cornejo, quien no dio mayores detalles de lo que podría ser dicha mejora, expresó que pretenden que el objetivo es que se firmen acuerdos “con todos, como la otra vez y de la misma forma”. De hecho, salvo la excepción del gremio de judiciales, valoró la negociación con los sindicatos. “Nos pareció muy bueno el comportamiento de ellos en la anterior paritaria, que fueron comprensivos, y les pedimos lo mismo para esto”.

En tanto, con el sector de judiciales que ha seguido con medidas de fuerza sobre todo en las oficianas fiscales, indicó que “ni siquiera han acatado la conciliación obligatoria. Eso es gravísimo y requiere multas. Estamos obligados a multarlos por el paro ilegal que hicieron el fin de semana”, contó, y agregó que están en conversaciones con el Ministerio Público Fiscal “sobre nuevas formas de atención de las oficinas fiscales debido a esto”.

En tanto, la directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, Mariana Lima, señaló que esta oferta “se suma a lo ya percibido en los primeros tres meses de este año, que fue de 5,8% en el mes de enero, 15% en febrero y otro 15% en marzo”.

Y agregó: “El gremio realizó diferentes planteos específicos del sector que serán analizados por nuestros equipos técnicos, y acordamos reunirnos nuevamente el próximo 10 de abril”.

Enojo gremial

Desde los sindicatos manifestaron que fue “insuficiente” el ofrecimiento, e incluso desde el SUTE lo calificaron de “absurdo”, al sostener que los sueldos iniciales “no tendrán ningún tipo de suba, ya que todo lo absorberá el fondo compensador, que es el que lleva el salario de un docente que recién se inicia a $290.000″.

En diálogo con Los Andes, el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, sostuvo que la oferta fue “casi una tomada de pelo”, ya que llegó solo el 10% de aumento al básico y estado docente, pero “faltan un montón de cosas”.

En este sentido, expresó que “si no modifican los pisos de la escala salarial no aumentarán los salarios de la mayoría de los docentes”. En este sentido, indicó que el Ejecutivo “está cambiando la cláusula de garantía por estado docente, pero el sueldo no se modificaría”, indicó, además de expresar que de igual forma ese 10% cada mes “es insuficiente”.

“Para hacerlo simple: si quieren cambiar el sueldo del docente, suban los pisos de las escalas salariales”, marcó al Gobierno. Como ejemplo, expresó que el 10% de aumento al piso salarial docente, que está en $290.000, pasaría a $320.000. “Pero eso no ocurre en las simulaciones”, advirtió.

Quien respaldó estos dichos fue el exlegislador, Lautaro Jiménez, quien dijo que de abril a junio, con esta propuesta, el sueldo docente seguiría en $290.000; y los comparó con las dietas de los legisladores provinciales, que pasarían de un sueldo de $1,8 millones en abril, a $2 millones en junio.

Propuesta salarial que presentó Cornejo:

👩🏻‍🏫SUELDO Inicial Docente:

Abril: $290.000

Mayo: $290.000

Junio: $290.000

*Los 3 tramos del 10% son absorbidos por la Cláusula de Garantía; aumento 0%❄️

🙋🏻‍♂️DIETA Diputados y Senadores:

Abril: $1.810.000

Mayo: $1.930.000

Junio: $2.050.000🎉 pic.twitter.com/ux2cidnm2X — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) April 3, 2024

Ante la consulta de Los Andes, desde el Gobierno se limitaron a indicar que “desde el Sute plantearon que quieren ajustar la pirámide y es uno de los puntos que se tratarán en las reuniones técnicas que tendremos en estos días. Se analizará para trabajarlo en una segunda propuesta que se llevará la semana próxima”, acotaron.