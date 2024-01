El Gobierno de Mendoza descontará el día a estatales que se plieguen al paro nacional del próximo miércoles

El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados estatales nacionales que se sumen al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles 24 de enero. Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

En Mendoza, hay adhesión de varios gremios a participar. Crece el repudio de sindicalistas a la Ley Ómnibus y varias de las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. Uno de los gremios estatales que participará es la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).

Aunque la mayoría de las organizaciones gremiales participarán en la convocatoria conjunta de las tres centrales obreras, ATE considera la posibilidad de llevar a cabo una manifestación independiente. Sí coincidirán en las consignas en contra de las reformas desreguladoras propuestas por el presidente Milei.

Roberto Macho, titular de ATE, confirmó a Los Andes que el día 24 de enero harán un “paro sin asistencia a los lugares de trabajo” contra la ley ómnibus y el DNU del presidente Javier Milei, aunque aún no definen si realizarán una movilización.

Roberto Macho, titular de ATE. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Por otro lado, durante un plenario convocado por la Central General de los Trabajadores (CGT), la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), se ratificó también la convocatoria al paro y la movilización para la fecha mencionada, dentro del ámbito provincial.

Sin embargo, también habrá descuentos en Mendoza. Desde el Gobierno provincial indicaron a este medio que se aplicará la disminución salarial correspondiente por la ausencia a sus obligaciones laborales.

En tanto, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) no participará de la jornada y no convocará a manifestarse: “Nosotros tenemos abiertas la paritaria (a nivel provincial), no hace falta”, comentaron desde dicha organización.

Lo cierto es que el paro se realiza en la previa a la nueva discusión salarial que tendrá el Poder Ejecutivo con los gremios. La convocatoria se ha hecho para febrero, luego de conocido el índice de inflación de diciembre.