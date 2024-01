Crece la adhesión de los gremios locales al paro nacional del 24

El secretario general de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), Roberto Macho, confirmó a Los Andes que el día 24 de enero harán un “paro sin asistencia a los lugares de trabajo” contra la ley ómnibus y el DNU del presidente Javier Milei, aunque aún no definen si realizarán una movilización. Por otro lado, durante un plenario convocado por la Central General de los Trabajadores (CGT), la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), se ratificó también la convocatoria al paro y la movilización para la fecha mencionada, dentro del ámbito provincial.

Aunque la mayoría de las organizaciones gremiales participarán en la convocatoria conjunta de las tres centrales obreras, ATE considera la posibilidad de llevar a cabo una manifestación independiente. Sí coincidirán en las consignas en contra de las reformas desreguladoras propuestas por el presidente Milei.

En tanto, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) no participará de la jornada y no convocará a manifestarse: “Nosotros tenemos abiertas la paritaria (a nivel provincial), no hace falta”, comentaron desde dicha organización.

La medida de fuerza en la provincia se da en el contexto de un paro nacional convocado por asociaciones gremiales nacionales en respuesta al mega decreto presentado por Milei, que consta de 366 artículos y busca la derogación o modificación de más de 300 leyes, así como de la “Ley Ómnibus” que se está tratando en el Congreso a través de comisiones.

Salvo para ATE, la CGT será la encargada de la organización y la logística para el 24. Definirán en asamblea este miércoles el lugar, la hora y por dónde se dirigirá la manifestación; aunque los demás gremios insisten en “no volverse locos”.

“Si podemos resolver de otra manera, mejor así”, contó Pablo Soloa, dirigente de la UTEP y del Movimiento Evita, en referencia a la preocupación por las posibles sanciones del Gobierno provincial a las organizaciones que participen, debido a la obligación de cumplir el protocolo de manifestaciones en la vía pública establecido en 2014 por el actual intendente, Ulpiano Suárez.

Con gran cantidad de policías, artistas mendocinos realizan una protesta en Peatonal Sarmiento y Av. San Martín de Ciudad en reclamo al DNU del gobierno nacional Foto: José Gutierrez / Los Andes

Hay que recordar que el Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Mendoza (Ordenanza 3877/2014) dictamina lo siguiente: “Las movilizaciones y/o manifestaciones que tengan origen en un lugar distinto al indicado en el párrafo anterior (la explanada de Casa de Gobierno) deberán realizarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas. La infracción a la conducta descripta en este artículo será considerada como gravísima”.

Los escenarios que se barajan como puntos cúlmines de la manifestación son la Casa de Gobierno y la Plaza Independencia.

RECLAMO DE BONOS

En el plano provincial, todas las organizaciones gremiales que participarán en la manifestación comparten un reclamo unificado dirigido al gobernador Alfredo Cornejo en un pedido de bonos que compensen la inflación. Esto se debe a que el acuerdo paritario entre el Gobierno y los gremios estatales de diciembre fijó un aumento del 15%, mientras que la inflación alcanzó el 25% en ese mismo mes. “Si la inflación fue del 25% estamos 10% abajo”, puntualizó el secretario general de ATE.

De acuerdo al secretario general de ATE las complicaciones que tiene el gobernador son compartidas por los demás mandatarios provinciales. “En todas las provincias del país han entregado bonos, aparte de los aumentos salariales, menos en Mendoza”, contó Macho a este diario.

Tras conocerse los datos de inflación en diciembre, el Gobierno optó por adelantar más de 60 días las paritarias, considerando la complicada situación económica nacional y el dato brindado por el INDEC.

Roberto Macho, titular de ATE, antes de ingresar a la reunión paritaria. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En cuanto a la posibilidad de enfrentar complicaciones en las paritarias debido al paro activo del 24, el secretario general de ATE afirmó: “Contamos con la fuerza necesaria para llevar a cabo un paro, sin importar las medidas que adopte el Gobierno”.

Además, lanzó una advertencia al gobierno provincial: “Si esto afecta nuestras negociaciones en la paritaria de febrero, no vamos a dudar en hacer una huelga durante los días que sea necesario”.

Las consignas aluden también a las dificultades que atravesarán distintos sectores locales como el educativo: “No sabemos si van a empezar las clases en las universidades porque no han actualizado los fondos para este año”, señalaron en el plenario de este martes representantes del centro de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo.

Además, se manifestarán en contra de la derogación de la Ley de Tierras, lo que busca favorecer la compra sin límites de tierras por parte de extranjeros, las reformas laborales en general, y las restricciones al derecho de huelga.

Otro de los puntos cruciales para las centrales obreras es el tema de la desregulación económica. Al respecto el dirigente de la UTEP Soloa dijo: “Afecta directamente en los precios y alimenta la inflación, porque el plan económico de Milei tiene que ver con que baje el consumo. Ellos quieren bajar la inflación, pero a costa de que la gente no consuma”.

“La reflexión que nosotros hacemos es que si a la CGT, que tiene un montón de derechos adquiridos, se los borra de un plumazo, ¿cuánto más a nosotros?”, contó Soloa.

Otra inquietud destacada por todos los gremios es la atribución de facultades que se concede a Milei en el proyecto de ley actualmente en tratamiento en el Congreso, denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. En este proyecto, el Poder Ejecutivo, en el contexto de la emergencia declarada en el DNU, asume facultades que normalmente corresponden al Poder Legislativo por un período de dos años.

La manifestación organizada por la CGT tiene lugar después de un extenso período sin convocar a un paro general. La última vez que la sindical obrera llevó a cabo esta medida fue durante el gobierno de Mauricio Macri, específicamente el 29 de mayo de 2019.