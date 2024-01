La CGT ratificó el paro general del 24 de enero y criticó a Milei: “Actúa con aristocracia y es muy grave”

El secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, confirmó este sábado el paro general de la CGT para el próximo miércoles 24 de enero. Además, sostuvo que el Gobierno de Javier Milei “actúa con aristocracia”.

“No hay ningún motivo para que nosotros levantemos el paro que fue avalado por uno de los órganos máximos de la CGT. Somos 224 confederaciones a lo largo y ancho del país y todas van en la misma dirección. Las medidas de Milei afectan al pueblo argentino”, comenzó declarando Plaini en diálogo con Radio Mitre.

“El Gobierno no quiere negociar, no quiere dialogar, está gobernando de espalda al Congreso, así se presentó él cuando asumió. No hay ninguna razón para que nosotros modifiquemos. Actúa con aristocracia y es muy grave. Está llevando a un caos”, agregó.

A su vez, sostuvo que no es la CGT la responsable del paro, sino el Gobierno. “Decir ‘todo o nada’ en la democracia es peligrosísimo, es poner en riesgo la propia democracia, no lo podemos permitir. Somos una república. Me preocupa que haya un presidente que deteste al parlamento, que diga ‘todo o nada’”, señaló.

Por otro lado, días atrás, la Confederación General del Trabajo (CGT) le envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la cual solicitaban poder “participar en el trámite parlamentario” del proyecto de la Ley Ómnibus.

Según Radio Mitre, de acuerdo a lo que indicaron en el comunicado, su objetivo es “compartir” su visión en el debate en las comisiones durante las cuales se tratará la importante iniciativa legislativa, así como también “contribuir al debate”.

A través de un comunicado, indicaron: “La CGT es una institución de la democracia y representa a los trabajadores de todo el país, como Ud. comprenderá la variedad de temas que incluye el proyecto afecta y modifica distintos aspectos de la vida social, laboral y económica del conjunto de los Argentinos”.

La publicación lleva la firma de los tres cosecretarios generales de la central obrera, Carlos Acuña, Pablo Moyano y Héctor Daer, quienes recalcaron la “preocupación por la magnitud del proyecto” y expresaron que “la intención es compartir nuestra visión en los distintos temas en las comisiones que den tratamiento al proyecto de ley”.