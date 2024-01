Milei mostró cómo avanza la construcción de los caniles para sus perros: “Ya pronto mis hijitos vendrán a vivir a Olivos”

El presidente Javier Milei mostró en redes sociales cómo avanza en la Residencia de Olivos la construcción de los caniles para sus perros, a los que espera poder mudar pronto a la Quinta.

“Afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles”, señaló el mandatario a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

En la publicación, el jefe de Estado agregó: “Ya pronto mis HIJITOS vendrán a vivir a la Quinta de Olivos conmigo”. El cierre del mensaje incluyó su tradicional frase: “Viva la Libertad, carajo”. Además, publicó dos fotos sobre los trabajos en los caniles.

Milei mostró cómo avanza en Olivos la construcción de los caniles para sus perros.

Según La Nación, el jueves el Presidente -que recién llegó a Olivos el lunes y pasó su primera noche allí acompañado por su novia Fátima Florez- dio una entrevista por el primer mes de gobierno, que se cumplió el 10 de enero, y ahí reveló que aún no había podido trasladar a los cuatro mastines. “Todavía no pude mudar a los chicos”, dijo ese día en Radio La Red.

Tras ello explicó: “Tengo un problema porque hay parte de los materiales para reforzar las paredes que son importados y estoy a la espera de que nos dejen importar los materiales. Una de las cosas que hicimos con la arquitecta es que no se conozca la empresa con la que lo vamos a hacer, así no teníamos ningún tipo de privilegio. Así que estamos en la cola como cualquier argentino de bien”. En ese momento también ratificó que pagó estas modificaciones en Olivos para sus perros con plata suya. “El día que nos tengamos que ir, desmonto y no genero ningún daño”, acotó con respecto a los caniles.

Polémica con una periodista

Las fotos que posteó el Presidente aparecieron en una semana en que se abrió una polémica por la mudanza de los mastines cuando la periodista Silvia Mercado citó fuentes de la vocería oficial y dijo que los cuatro animales ya estaban en la casa de gobierno. Entonces Milei salió a cruzarla. “Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos”, escribió el líder libertario.

De acuerdo con La Nación, la cuestión escaló y llegó a la conferencia habitual del portavoz Manuel Adorni, quien dijo que la información falsa hasta puso “en riesgo su trabajo”.