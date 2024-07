Cornejo acordó con cámaras y gremios una suerte de “paz social” para atraer inversiones

Este viernes se firmó el Acuerdo de Cooperación Social entre el Gobierno de Mendoza, cámaras empresariales y asociaciones sindicales. Tiene como objetivo fortalecer la producción y promoción de un clima laboral sin conflictos. Es único en el país y apunta a contribuir en la generación de consensos y políticas que impulsen el desarrollo económico y social de Mendoza.

El acto estuvo encabezado por el Gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el subsecretario de Trabajo y Empleo, Rodrigo Herrera.

Los miembros de los gremios y cámaras junto a funcionarios que firmaron el acuerdo.

El Gobernador destacó la importancia del trabajo en conjunto entre el Estado, el sector privado, los sindicatos y la representación gremial empresarial. “Estamos muy comprometidos con que el sector privado genere mucha más riqueza. Necesitamos levantar muchas más empresas, necesitamos que el salario real aumente, ya que nuestro promedio salarial es bajo. Eso se hace en un trabajo conjunto entre el Gobierno, que debe bregar por el interés de toda la comunidad, esa es mi función, esa es mi tarea, pero también, por el interés particular legítimo como es el de los gremios, los sindicatos de los trabajadores y la gremial empresarial”, sostuvo el Gobernador.

Cornejo habló de la importancia de la firma mencionada: “Este acuerdo es muy relevante, y sí, tiene que ver con la economía, tiene que ver con que aumente el salario real, siempre con el presupuesto del orden macroeconómico y que el Gobierno nacional acierte en su política”.

“En este marco, dentro de los instrumentos que tenemos, estamos usando todo lo que podemos. Bajando Ingresos Brutos progresivamente y preparando un paquete de medidas para el Presupuesto, que vamos a presentar en setiembre u octubre de este año. En él vamos a ir con baja de Ingresos Brutos, de sellados, de tasas, que se pagan por ítems irrisorios, ridículos, ya que hoy se hacen digitalmente. Dentro de nuestras escasas facultades de apoyo al sector privado, estamos poniendo todo lo que se puede, sin dejar de financiar al Estado provincial”, añadió el Gobernador.

Además, continuó destacando el clima de fácil entendimiento y de paz con el sector privado, representado por cámaras empresariales y la CGT. “Para nosotros, es muy importante estar trabajando en múltiples proyectos y nos sentimos acompañados. Discutimos, celebramos y no siempre estamos de acuerdo, pero son la razón de estas acciones”.

El gobernador Cornejo con referentes de las cámaras empresariales.

“Este convenio que queremos firmar tiene el objetivo directo de transmitir símbolos: aquí hay paz social, aquí no se hace conflicto por cualquier cosa, que la dirigencia gremial empresaria no va a dejar de representar el interés legítimo de sus empresas y que la dirigencia gremial representativa de los trabajadores no va a dejar ni va a aflojar un milímetro de representar los intereses de sus trabajadores”, añadió Cornejo.

“Obvio que no es un convenio que tiene efectos directos e inmediatos, pero busca darle instrumentos a mi gabinete, a mi gobierno y a ustedes, para atraer nuevas inversiones en la provincia. Hay diferencia entre invertir en Mendoza con respecto a invertir en otras provincias, eso es lo que queremos poner de manifiesto”, aseveró Cornejo.

“Si se ordena la economía, Mendoza tiene un clima de funcionamiento distinto, de Poder Judicial distinto, de funcionamiento de las instituciones distinto. No hay un sindicalismo de trabajadores que obstruya a la actividad privada, sino que propende a más empleo, y hay una dirigencia gremial empresaria que propende al crecimiento de las empresas, de más empresas, que es lo que necesitamos. Este convenio nos sirve al Gobierno de la provincia para eso, para transmitir símbolos, para transmitir un rumbo y esa es nuestra principal motivación para la firma de hoy”, finalizó el Gobernador.

Los participantes

Participaron en el acuerdo representantes de diferentes instituciones como Santiago Laugero, de la Federación Económica de Mendoza; Martín Clement, del Consejo de Empresarios de Mendoza; Jorge Mosso, de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza; Marcelo Pieralisi, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas; Luis Márquez y Ricardo Letard, de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mendoza; Gloria Magnaghi, de la Unión Industrial Mendocina; Juan Viciana, de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas.

En conjunto con las cámaras empresariales y asociaciones sindicales, hemos puesto en marcha un acuerdo de cooperación social. Esta iniciativa se destaca en el país ya que el sector público, el sindical y el privado, buscan contribuir juntos para poner a Mendoza como un destino… pic.twitter.com/faw80Vexl2 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 19, 2024

Se llegó a la firma de este acuerdo después de que el Gobierno de Mendoza pusiera en marcha, meses atrás, el Consejo del Trabajo, con el objetivo de fortalecer la producción y la promoción de un clima laboral sin conflictos.