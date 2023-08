El dardo que lanzó Massa contra Bullrich, en la previa de su llegada a Mendoza

Los ojos del ámbito político nacional están puestos en Mendoza este martes, por la coincidente visita de dos de los principales precandidatos presidenciales para las próximas elecciones PASO del 13 de agosto.

El primero en hacerlo fue el ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria), y no dejó pasar la oportunidad de apuntar contra Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), quién llegará en horas de la tarde a la provincia.

Después de recorrer las instalaciones de la empresa IMPSA en Godoy Cruz, el precandidato del peronismo dijo que el “discurso de mano dura” que propaga Bullrich “es sólo discurso mediático”.

Y se comparó, señalando su paso por la intendencia del partido bonaerense de Tigre: “Yo fui intendente de una ciudad y tomé la decisión de enfrentar el delito. Bajé el 92% el delito con cámaras, móviles, sistemas satelitales, botones de pánico y un sistema de monitoreo de todo eso. Lo hice en mi ciudad y lo pienso hacer en todo el país”.

Entonces, disparó contra Bullrich por su paso como ministra de Seguridad de Mauricio Macri: “Hay otros que ya tuvieron la responsabilidad de luchar contra la inseguridad y los resultados están a la vista”.

Más críticas al macrismo

Sobre la escalada inflacionaria que no puede resolver el Gobierno nacional, Massa la justificó por el endeudamiento que tomó el anterior presidente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Argentina tiene un enorme problema que nadie pone sobre la mesa, que es que heredó un ancla de U$S 45.000 millones que se usó para la fuga de capitales. No quedó en el país, sino que fue usada para la salida de dinero en fondos de inversión”, apuntó.

Además, agregó que un segundo tema que “impactó mucho” en términos de la inflación fue la sequía según Massa: “En diciembre habíamos cerrado bien en términos fiscales, pero vino la sequía que complicó la situación. En términos estructurales nos implica que tenemos que estar todo el tiempo cuidando las reservas cuando quieren hacer ataques especulativos”, acotó.

Por otro lado, el ministro enumeró las exigencias que el FMI sobre el gasto público y dijo que “ellos” plantean “recortar” el programa de medicamentos a jubilados, las becas universitarias y los mecanismos de subsidios al transporte público en todo el país, porque los entienden como “excedentes”.

“Para mí, son 1.700 mil argentinos que tienen la oportunidad de ir a la universidad y terminar la educación terciaria”, dijo sobre las universidades y señaló que “el recorte de subsidios al transporte, representaría para los mendocinos pagar el triple de lo que pagan hoy de colectivo”.

“Yo quiero que los jubilados tengan ese 20% que representa el programa de medicamentos, adicional a sus jubilaciones. Yo quiero que tengamos mecanismos de salario indirecto para defender el ingreso de nuestros trabajadores”, agregó.

Y arremetió nuevamente contra la oposición: “Creo que eso es lo que nos diferencia. Ellos plantean volver al FMI y yo planteo que Argentina tiene que pagarle, salir y ser un país libre. Esos son los dos modelos de país que están en juego”.